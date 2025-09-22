Joven Da A Luz Dentro de su Casa en Mexicali; Paramédicos Atendieron el Parto

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron un parto en la colonia Esperanza, en Mexicali, luego de que una mujer de 22 años de edad comenzara con labores en su domicilio y no pudiera trasladarse a un hospital. El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias 911, lo que permitió el arribo inmediato de los elementos de auxilio.

Nota relacionada: Mujer Da a Luz en Plena Vía Pública en Mexicali; Esto Pasó

De acuerdo con la información proporcionada, el llamado de auxilio señalaba que la madre ya se encontraba en trabajo de parto y requería atención urgente. Cuando la unidad de la Cruz Roja llegó al lugar, el nacimiento ya se había producido, con apenas cinco minutos de diferencia respecto al arribo del personal de emergencia.

Los paramédicos brindaron la atención médica correspondiente tanto a la madre como a la recién nacida, verificando su estado físico y asegurando que ambas recibieran la valoración necesaria en el sitio del acontecimiento.

¿Fue niño o niña el nuevo Mexicalense?

La revisión médica determinó que la mujer y la bebé, quien resultó ser una niña, se encontraban en buen estado de salud. Los especialistas corroboraron signos vitales estables y condiciones adecuadas tras el nacimiento, lo que permitió generar tranquilidad entre los familiares presentes.

Nota relacionada: Nace Bebé Dentro de Restaurante en Tijuana; Bomberos Atienden Parto de Joven Madre

El hecho llamó la atención al tratarse de un parto fuera de hospital, situación en la que el tiempo de respuesta y la intervención inmediata resultan determinantes para garantizar la seguridad de la madre y del recién nacido. La participación de la Cruz Roja fue esencial para brindar la asistencia que se necesitaba en ese momento.

Con este hecho, se confirmó que tanto la madre de 22 años como la niña se encuentran estables, tras un parto registrado en la colonia Esperanza de Mexicali y que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja luego del reporte recibido a través del 911.

Historias recomendadas:

Información de David Mena

RCP