Detienen a Cuatro Personas por Intento de Extorsión a Comerciante en Tijuana

Cuatro personas fueron aseguradas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, tras ser señaladas como presuntas responsables de un intento de extorsión contra un comerciante en la colonia San Luis.

Te podría interesar: Hombre Presuntamente Repartía Amenazas con Volantes a Comercios Usando su Patín en Tijuana

Operativo y detención

De acuerdo con el reporte, la acción se inició luego de que el domingo 21 de septiembre la víctima solicitara apoyo al 9-1-1, tras recibir amenazas y la exigencia de una suma considerable de dinero por parte de cuatro individuos en su negocio.

Los oficiales implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener a los presuntos responsables, identificados como Cyinthia “N”, Brinsy Maylu “N”, Miguel Adrián “N” y Sotero “N”. La víctima reconoció plenamente a los agresores, lo que facilitó su puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) destacó que este resultado fue posible por la denuncia oportuna, la coordinación de los agentes y la rápida respuesta operativa. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier intento de extorsión al 9-1-1, ya que la colaboración social es clave para reforzar la seguridad en Tijuana.

Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

Historias recomendadas:

APG