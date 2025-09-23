Madre y Amiga son Vinculadas a Proceso por Muerte de Bebé en Tijuana

El caso del bebé que perdió la vida en Tijuana continúa bajo investigación luego de que la Fiscalía Regional confirmara la vinculación a proceso de dos mujeres relacionadas con los hechos. La madre del menor enfrenta cargos por omisión de cuidado, mientras que una amiga suya fue procesada por homicidio calificado con ventaja.

Nota relacionada: FGE Investiga Muerte de Bebé en Tijuana; Detectan Anomalías en Hospital y Funeraria

¿Cuál fue la causa de muerte de el bebé?

De acuerdo con lo informado por el fiscal regional de Tijuana, Maximiliano Ramos, el menor falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. El incidente ocurrió en una cuartería donde la madre, de 23 años, dejó a su hijo bajo el cuidado de una amiga, mientras la abuela del pequeño permanecía en otra de las habitaciones del inmueble.

Momentos después, la mujer que cuidaba al bebé lo entregó inconsciente sin explicar lo sucedido. La abuela fue quien lo trasladó a un hospital, donde médicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales. Este hecho marcó el inicio de las indagatorias que derivaron en la detención de las implicadas.

Nota relacionada: Rescatan a Bebé por Presunto Maltrato y Desnutrición en Tijuana; Detuvieron a los Padres

Aseguraron una funeraria donde fue entregado el cuerpo del bebé

Las autoridades aseguraron una funeraria donde fue entregado el cuerpo del menor sin la intervención inmediata del Ministerio Público. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya realizó una inspección en las instalaciones como parte de las diligencias complementarias.

El hallazgo de la madre en otro inmueble, donde se encontraba acompañada de varias personas, también forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía. Se busca esclarecer las circunstancias bajo las cuales se encontraba y su relación con lo sucedido.

La Fiscalía General del Estado mantiene el caso en seguimiento, con especial atención a la integración de pruebas que permitan establecer la responsabilidad de las acusadas y los hechos que llevaron a la muerte del menor. Las autoridades confirmaron que las investigaciones continuarán hasta esclarecer por completo la situación.

Historias recomendadas:

Información de Emilia Muñoz

RCP