Encuentran Dos Cuerpos Envueltos en Lonas Dentro de Casa en Tijuana; Esto se Sabe

Dos cuerpos sin vida fueron localizados al interior de una vivienda cercana a un parque en la colonia Presa Rodríguez, en la ciudad de Tijuana. El hallazgo ocurrió tras la llegada de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes atendieron un reporte en la zona y procedieron a ingresar al domicilio señalado.

Nota relacionada: Localizan Restos de Juan Tammar en Mexicali a 11 Años de Su Desaparición; Esto se Sabe

Al entrar al inmueble, los agentes confirmaron la presencia de restos humanos envueltos en lonas, lo que dio inicio a un operativo de resguardo inmediato en el área. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la identidad de las víctimas encontradas en el lugar.

Las autoridades acordonaron la zona en busca de evidencias

La Fiscalía General del Estado tomó el control de la escena y ordenó el acordonamiento de la vivienda y de las calles aledañas, con el objetivo de preservar las evidencias y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes. Peritos y agentes de investigación comenzaron con las diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.

Uno de los puntos que llamó la atención de las autoridades es la ubicación del hallazgo, al encontrarse en una vivienda próxima a un parque de la colonia Presa Rodríguez, espacio concurrido por vecinos de la zona. La situación generó expectación entre habitantes, aunque el acceso fue restringido para evitar interferencias con los trabajos de las corporaciones.

Nota relacionada: Hallan Presuntos Restos Humanos Durante Búsqueda en Predio de Ensenada

Los restos humanos permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras agentes continúan con el levantamiento de pruebas. La zona se mantiene asegurada y bajo observación en tanto avanza el trabajo pericial que permita establecer la identidad de las víctimas y dar seguimiento al caso.

Historias recomendadas:

Información de Omar Marmolejo

RCP