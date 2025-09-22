Salen Dos Pipas de Predio Donde Aseguraron 60 Mil Litros de Hidrocarburo en Baja California

Autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron un predio ubicado sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, a la altura de la colonia Ejido Ojo de Agua, donde se decomisaron alrededor de 60 mil litros de hidrocarburo almacenados en dos pipas y una toma clandestina. El lugar permanece bajo resguardo por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

La intervención se realizó como parte de un operativo conjunto en seguimiento a investigaciones previas relacionadas con almacenamiento y distribución de combustible de procedencia ilícita en la región.

La diligencia permitió asegurar el sitio y confirmar la presencia de una gran cantidad de combustible, significativamente mayor a los aseguramientos realizados en días anteriores, cuando se habían contabilizado 1,600 litros en otro cateo del mismo municipio. El hallazgo actual representa uno de los aseguramientos más grandes en lo que va del año 2025 en Baja California.

Las autoridades continúan resguardando el predio

Durante el operativo se destacó la participación coordinada de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales, quienes implementaron un despliegue de seguridad para mantener la zona bajo vigilancia. El resguardo continuará mientras avanzan las indagatorias para determinar la procedencia del hidrocarburo y las posibles conexiones con actividades ilícitas de extracción y almacenamiento.

El predio quedó asegurado mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones correspondientes. Autoridades buscan establecer si la toma clandestina hallada en el lugar fue utilizada para el llenado de las pipas encontradas y si existen otras rutas de distribución vinculadas a este caso.

Durante la tarde del lunes, dos pipas abandonaron el sitio en resguardo. Hasta el momento se desconoce si dentro llevaban hidrocarburos o si solo fueron retiradas del lugar por las autoridades para continuar con las investigaciones.

El predio permanece bajo resguardo mientras las investigaciones avanzan para deslindar responsabilidades y determinar el origen de los 60 mil litros de hidrocarburo decomisados en la carretera libre Tijuana-Tecate.

