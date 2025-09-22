Tormenta Eléctrica Causó Inundaciones y Dejó Varias Colonias Sin Luz en Mexicali

La madrugada de este lunes 22 de septiembre, una tormenta eléctrica afectó diversos puntos de la ciudad de Mexicali, provocando inundaciones en pasos a desnivel y la interrupción del servicio de energía eléctrica en varias colonias. El fenómeno natural generó complicaciones en la movilidad y afectaciones en la infraestructura urbana.

De acuerdo con los primeros reportes, el paso vehicular con mayor afectación fue el ubicado en la carretera a San Felipe, en el cruce con calzada Héctor Terán Terán, donde la acumulación de agua dificultó la circulación. Autoridades municipales realizaron monitoreos para valorar la magnitud de los encharcamientos y atender las zonas de mayor riesgo.

Reportaron fallas en la energía eléctrica en Mexicali por las lluvias

Además de las inundaciones, se registraron fallas en el suministro de energía eléctrica en al menos ocho colonias de la capital. Vecinos informaron que las interrupciones ocurrieron durante las primeras horas del día, lo que generó complicaciones temporales en el desarrollo de las actividades cotidianas.

El fenómeno meteorológico no solo afectó la movilidad y la energía, sino que también despertó preocupación entre habitantes de las colonias más vulnerables a este tipo de situaciones. Sin embargo, a pesar de las afectaciones, las clases en las escuelas de educación básica se mantuvieron sin suspensión, de acuerdo con la información oficial.

La continuidad de las actividades escolares se mantuvo bajo supervisión, con el objetivo de garantizar que las condiciones fueran seguras para alumnos y personal educativo. Aunque algunos sectores de la ciudad continuaban con el servicio eléctrico intermitente, se señaló que la atención al problema avanzaba conforme las cuadrillas trabajaban en las reparaciones.

La tormenta eléctrica, registrada en horas de la madrugada, fue la principal causa de los encharcamientos en pasos a desnivel y de las interrupciones en el suministro eléctrico. Los efectos se concentraron en la infraestructura vial y en el servicio básico de energía de Mexicali.

