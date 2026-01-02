Músico Demanda a Will Smith por Acoso Sexual, Despido Injustificado y Represalias
El demandante señaló que por este caso padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas; un representante del cantante y actor rechazó los señalamientos
El violinista Brian King Joseph demandó al actor y cantante Will Smith, a quien acusó de acoso sexual, despido injustificado y represalias, reportó la revista Variety, lo que ha rechazado la parte señalada.
La demanda del músico, quien trabajó en la última gira del famoso histrión estadounidense Basada en una historia real: 2025, incluye a Smith y a la gerencia de Treyball Studios.
Brian acusa directamente a Will de "comportamiento depredador" y de "preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual" durante la gira en la que participó la primavera pasada.
Alega que Will Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para trabajar en un espectáculo en San Diego y, posteriormente, fue invitado a unirse a su gira en 2025 y a tocar en su próximo álbum.
En la demanda, a la que tuvo acceso Variety y Fox, se lee que mientras se estrechaba la relación entre ambos, Smith le dijo a Joseph distintas expresiones, entre ellas la siguiente:
Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más
El acoso y el despido
Según Joseph, durante una presentación en Las Vegas, en marzo de 2025, se reservaron habitaciones en un hotel para la banda y el equipo.
Fue ahí cuando sintió temor de sufrir una agresión sexual, ya que alguien entró de forma ilegal a su cuarto y dejó un mensaje que hacía suponer una intención de estar con él.
El músico informó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Will Smith, y denunció el incidente con la policía.
Sin embargo, pocos días después, un miembro del equipo directivo, señaló, lo humilló y le dijo que él era el culpable del incidente. Además, le expresaron que todo era una mentira. Finalmente, fue despedido.
Poco después, fue contratado otro violinista y el denunciante consideró que el motivo para que lo despidieran fue solo un pretexto.
Estrés postraumático y pérdidas económicas
Brian King Joseph, de acuerdo con la demanda, sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas, y sufrió represalias, despido injustificado y acoso sexual.
Por lo tanto, el demandante solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios.
Allen B. Grodsky, abogado de Will Smith, le dijo a la revista People que las acusaciones contra el cantante y actor son "falsas, infundadas e imprudentes".
Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad
Con información de EFE
