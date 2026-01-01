¿Por Qué la Luna Llena de Enero se Conoce como Luna del Lobo? Fecha y Hora para Ver en 2026

Ha comenzado el 2026 y con él llegarán varios eventos que emocionarán a los amantes de la astronomía. El primer fenómeno importante del año será la Luna de Lobo, que además de ser la primera luna llena del año, será la última superluna de la temporada. Te decimos a qué hora y qué día verla.

ocurre cuando nuestro satélite se ubica en el perigeo, es decir su punto más cercano a la Tierra. La próxima superluna llegará en noviembre del 2026.

¿Cuándo será la primera luna llena del 2026?

Federico García Lorca describió la Luna como un ajo plateado. Por su parte, José Juan Tablada decía que la maravilla de la Luna es que era la misma en todas partes: “es una misma en New York y en Bogotá la Luna”.

Cada generación cae rendida ante el atractivo de nuestro satélite, especialmente en plenilunio, cuando el Sol alumbra completamente su disco.

Este sábado 3 de enero será la primera luna llena del año.

La Luna de Lobo llegará el 3 de enero del 2026. Foto: Pexels

La Luna de Lobo estará llena a las 5:03 horas de la mañana del sábado 3 de enero y sin duda habrá de asombrar a alguien con la misma intensidad con lo que asombró a estos poetas del siglo XX mencionados arriba.

¿A qué debe su nombre la Luna de Lobo?

Como el resto de las lunas que ahora nombramos cada mes, la Luna de Lobo debe su nombre a The Old Farmer's Almanac. Esta publicación, que fue muy popular en los siglos XIX y XX, bautizó a las diversas lunas del año asegurando que así habían sido nombradas por las tribus norteamericanas.

Aunque esta afirmación sea puesta en duda, es cierto que el Almanaque del Viejo Granjero, como se llamaba en español, era una importante referencia para muchos granjeros de todos Estados Unidos. Se comenzó a publicar en 1792 y desde entonces, cada septiembre, incluía los principales eventos astronómicos del año, como el inicio de las estaciones, así como predicciones del clima.

La luna llena de enero es la llamada Luna de Lobo. Foto: Pexels

La Luna de Lobo se llamaría así debido a que en enero aumentan los aullidos de estos animales. A medida que se recrudece el invierno, los lobos se dan el permiso de acercarse más a los asentamientos humanos, lo que permite escucharles más de cerca.

Cabe señalar que The Old Farmer's Almanac aún se publica, por lo que es una de las publicaciones periódicas más antiguas que siguen en pie en Estados Unidos.

¿Qué es una superluna y por qué será especial la de enero del 2026?

Esta Luna de Lobo será una superluna. Este fenómeno ocurre cuando nuestro satélite se encuentra en el perigeo, es decir, el punto más cercano a la Tierra.

Durante este momento, la Luna se ubica a 356 mil kilómetros de distancia, mucho más cerca que la distancia promedio, que es de 385 mil kilómetros.

La luna llena del 3 de enero será la última superluna del actual ciclo. La siguiente superluna llegará hasta noviembre del 2026.

