Estas Son las Buenas Noticias que Darán la Ciencia y la Exploración Espacial en 2026

Llega el 2026 y con él habrán de arribar múltiples noticias vinculadas con avances científicos y tecnológicos. Te contamos sobre algunas de las principales novedades de la exploración espacial y la ciencia en el próximo año.

La UNAM desarrolla vacuna terapéutica contra el cáncer de mama

Actualmente, la UNAM desarrolla una vacuna terapéutica contra el cáncer de mama, en una colaboración entre la Facultad de Química y el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Esta vacuna, que se utilizaría ya una vez diagnosticado el cáncer, emplea una nueva técnica llamada Bibliotecas de Epítopos Variables, que enseña al cuerpo a identificar a las células cancerosas a pesar de sus constantes cambios.

El investigador Karen Manucharyan adelantó a UNAM Global que, una vez perfeccionada, esta vacuna podría servir contra los 220 tipos de cáncer identificados actualmente. Además, su costo sería mucho menor al de los tratamientos más comunes que se aplican actualmente, como son la quimioterapia y la radioterapia. Se espera un avance notable en el desarrollo de esta vacuna en 2026.

Artemis II pondrá una nave tripulada alrededor de la Luna

Ningún astronauta ha pisado la Luna desde 1972, cuando la NASA colocó la misión Apolo 17. Esto ha cambiado con el programa espacial Artemis, que planea llevar a astronautas de regreso al satélite.

Actualmente, la NASA tiene programado enviar astronautas a bordo de la nave Orion en febrero del 2026, durante la misión Artemis II. Los astronautas aún no pisarán la Luna, pero sí van a circunnavegarla, antes de volver a la Tierra.

Se publicarán resultados sobre observaciones del cometa 3I/ATLAS

El telescopio 3I/ATLAS ha sido, con diferencia, el fenómeno astronómico más celebrado y seguido del 2025. Desde su descubrimiento, el cometa ha sido seguido por observatorios en Tierra, así como por sondas apostadas entre Marte y Júpiter.

La mayor parte de estas observaciones aún están siendo procesadas. Además, algunas sondas, como la Juno, tendrán en la mira a 3I/ATLAS cuando este pase cerca de Júpiter, hacia marzo del 2026.

De ahí que se espere que abunden los estudios sobre el cometa interestelar durante todo el próximo año.

India lanzará la nave espacial Gaganyaan en 2026

La Organización de Investigación Espacial de India (ISRO, por sus siglas en inglés) planea lanzar la nave espacial Gaganyaan sin tripulación en 2026. El programa espacial, que ha sufrido varios retrasos tras la pandemia de covid, podría ver un lanzamiento tripulado en 2027.

México se compromete en la protección del fondo marino

60 países han firmado ya el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés). Este acuerdo internacional, que entrará en vigor en enero del 2026, compromete a los países firmantes a evitar la minería en el fondo del mar.

Entre los países firmantes está México, quien se encuentra en la orilla de uno de los principales sitios para esta actividad extractiva. La Zona de Fractura Clarion-Clipperton va desde las costas del Pacífico mexicano hasta Hawái y es una de las áreas más codiciadas por China y Estados Unidos.

