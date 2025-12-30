Superluna en Enero: ¿Cuándo Ver la Primera Luna Llena del 2026?

Este 2026 comenzará con un majestuoso evento astronómico: la última superluna de la temporada. Te decimos en qué fecha será la Luna de Lobo, la primera luna llena del año.

La superluna ocurre cuando nuestro satélite se ubica en el perigeo, el punto más cercano a la Tierra.

ocurre cuando nuestro satélite se ubica en el perigeo, el punto más cercano a la Tierra. La siguiente superluna ocurrirá en noviembre del 2026.

¿En qué fecha será la primera luna llena del 2026?

La Luna no emite luz propia y para verla dependemos de la posición en que se encuentra respecto al Sol. Cada ciclo de 29.5 días, nuestra estrella ilumina de forma completa el disco de la Luna. A este fenómeno le llamamos luna llena.

Este 2026, la primer luna llena del año será la Luna de Lobo. Este nombre, como el de las demás lunas del año, fue popularizado por el Almanaque del Viejo Granjero, una publicación estadounidense que atribuía los nombres a las tribus indígenas norteamericanas.

Luna de Lobo, la primera superluna llena del 2026. Foto: Pexels

La Luna del Lobo será el próximo 3 de enero. Durante la noche del 2 de enero, se podrá apreciar una iluminación casi completa del disco lunar, aunque oficialmente la luna llena comenzará a las 4 de la mañana.

¿Por qué la Luna de Lobo será la última superluna de la temporada?

Un aspecto importante de la Luna de Lobo que será visible este 3 de enero es que será la última superluna de la temporada. Nuestro satélite no se mantiene a una distancia fija alrededor de la Tierra, sino que constantemente se acerca y aleja del planeta.

Cuando se ubica en su punto más lejano, se le llama apogeo, a poco más de 400 mil kilómetros de distancia del planeta. Por el contrario, el punto de mayor cercanía con la Tierra es el perigeo, cuando se ubica a 356 mil kilómetros de distancia.

Comúnmente, a la luna llena que ocurre en el perigeo se le llama superluna. Las superlunas suelen ser consecutivas, hasta que la órbita del satélite le aleje nuevamente. Esta luna será la última del ciclo, por lo que en los próximos meses veremos una Luna ligeramente más lejana y menos brillante.

La próxima superluna después de la del 3 de enero ocurrirá en noviembre del 2026, cuando inicie un nuevo ciclo de perigeo.

