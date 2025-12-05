¿Te Perdiste la Luna Llena? Te decimos Cuándo Será la Última Superluna del Ciclo en 2026

Ha pasado la Luna Fría este 4 de diciembre, la última luna llena del 2025. Te decimos cuándo será la próxima superluna en el año 2026.

La superluna ocurre cuando la Luna llega a su perigeo, es decir, su punto más cercano a la Tierra.

¿Qué es una superluna?

La noche del 4 de diciembre ocurrió la Luna Fría, la última luna llena del año 2025. Además, se trató de la última superluna del año.

La superluna ocurre cuando nuestro satélite tiene su máximo acercamiento a la Tierra, el llamado perigeo.

Durante este punto de su órbita, la Luna se ubica a 356 mil kilómetros. En promedio, la Luna se ubica a 385 mil kilómetros de la Tierra y, durante su apogeo, el punto más lejano a la Tierra, llega a estar a 400 mil kilómetros.

La luna llena del 4 de diciembre sobre el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Foto: AFP

La NASA señala que durante una superluna nuestro satélite luce hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que las lunas más pálidas del año. Aunque para algunos observadores este fenómeno no es tan perceptible, sí tiene un efecto sobre la Tierra, pues acrecenta las mareas.

¿Cuándo será la próxima superluna del 2026?

La próxima superluna ocurrirá el 3 de enero del 2026. Esta luna llena, que llevará por nombre Luna de Lobo, será de la última superluna del actual ciclo.

Después de este punto, nuestro satélite comenzará a alejarse lentamente hasta llegar a su apogeo a mediados del 2026. Posteriormente, volverá a acercarse y tendremos un nuevo ciclo de superlunas a partir de noviembre del 2026.

¿Cuándo será el próximo eclipse total de Luna?

Pero este no será el único fenómeno astronómico de importancia relacionado con la Luna en 2026. El próximo 3 de marzo del 2026 ocurrirá un eclipse total lunar que será visible desde América, Asia y Australia.

El siguiente eclipse lunar será parcial y ocurrirá el 28 de agosto del 2026. También será visible desde México.

