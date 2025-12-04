Telescopio Espacial Hubble Toma Nueva Foto del 3I/ATLAS mientras el Cometa se Acerca a la Tierra

El cometa 3I/ATLAS se encuentra en su trayectoria hacia el exterior del sistema solar. En el camino pasará en su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre. Ahora, el telescopio espacial Hubble ha tomado una nueva fotografía del cometa interestelar.

pasará a 270 millones de kilómetros de la Tierra el 19 de diciembre y será visible con telescopio. Es la segunda vez que el telescopio espacial Hubble apunta hacia el cometa interestelar.

“Los cometas son como los gatos”, explica científico sobre 3I/ATLAS

3I/ATLAS se ha convertido en el acontecimiento astronómico más importante del 2025. Desde su descubrimiento en julio, miles de aficionados han seguido en línea cada kilómetro del paso de este cometa por el sistema solar.

Como ha explicado la NASA, 3I/ATLAS ha resultado ser excepcionalmente normal: su comportamiento no es diferente del que se esperaría de un cometa promedio proveniente de nuestro vecindario espacial. Esto ha sido especialmente llamativo porque comprueba que el cosmos está compuesto de los mismos materiales fundamentales en proporciones semejantes.

Contrario a los dichos alarmistas de algunas voces, como la de Avi Loeb, el comportamiento de 3I/ATLAS coincide con lo que ya saben los astrofísicos sobre cometas. Al respecto, el astrobiólogo Jason Wright ha señalado:

3I/ATLAS tiene cola y coma, como un cometa. La cola y la coma contienen los gases que esperamos ver en un cometa. Está aumentando su brillo y evolucionando a medida que se calienta, como suelen hacer los cometas.

Incluso, según el científico, las presuntas anomalías de 3I/ATLAS son comprensibles cuando de cometas se trata:

Los científicos planetarios tienen una expresión: ‘Los cometas son como gatos. Tienen cola y hacen lo que les da la gana’, lo que significa que no obedecen ninguna regla de comportamiento consistente, excepto que todos tienen cola.

El telescopio espacial Hubble lanza nueva foto del cometa 3I/ATLAS

3I/ATLAS ha sido seguido de cerca por todos los principales telescopios. Aunque la NASA tuvo que cesar operaciones durante el shutdown del gobierno estadounidense, los observatorios asociados no dejaron de tomar imágenes del cometa.

Tras la reapertura del gobierno, la NASA ha publicado nuevas imágenes de 3I/ATLAS que han aportado información de suma importancia sobre su composición, su posible origen y su futuro inmediato en el camino de salida del sistema solar.

Ahora, quien ha publicado una nueva foto del cometa 3I/ATLAS es el telescopio espacial Hubble. Según explicó la NASA, la fotografía fue tomada el pasado 30 de noviembre y fue tomada con la cámara de Campo Amplio 3.

En ese momento, el cometa se encontraba a unos 286 millones de kilómetros de la Tierra. El Hubble rastreó el cometa a medida que se desplazaba por el cielo. Como resultado, las estrellas de fondo aparecen como rayos de luz.

El cometa 3I/ATLAS en una foto del telescopio espacial Hubble. Foto: NASA

En la fotografía se aprecia al cometa de 5 kilómetros de diámetro, acompañado de una brillante coma. Además, se aprecia una delgada cola que se extiende varios miles de kilómetros.

¿Por qué las fotos de grandes telescopios son menos bonitas que muchas fotos aficionadas de 3I/ATLAS?

La imagen ha sido bien recibida por los aficionados a la astronomía, pero ha despertado algunas dudas. La principal: ¿por qué las fotografías tomadas por algunos aficionados y astrofotógrafos parecen de mayor calidad que las que toman grandes observatorios?

En X, por poner un ejemplo, se han vuelto populares las imágenes tomadas por el alemán Sebastian Voltmer. En estas fotos, el cometa 3I/ATLAS tiene una cola definida, así como colores más relucientes.

Fotografía artística del cometa 3I/ATLAS. Foto: X @SeVoSpace

La respuesta es sencilla: estas imágenes se toman con propósitos estéticos, mientras que las imágenes de observatorios y telescopios como el Hubble se toman con fines científicos. De ahí que algunas fotografías “se vean mejor”, aunque aportan menos información específica sobre la composición y el comportamiento del cometa.

¿Cómo puedes ver el cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su perigeo el próximo 19 de diciembre. Esto significa que llegará a su punto más cercano a la Tierra, a 270 millones de kilómetros.

Durante esta época otoñal y durante el invierno, el cometa 3I/ATLAS será visible todos los días antes del amanecer cerca del horizonte. No es posible verlo a simple vista, pero en cambio sí podrá observarse con binoculares o con un telescopio para aficionados.

Cuando llegue la primavera boreal, en marzo del 2026, el cometa 3I/ATLAS pasará junto a Júpiter y eventualmente dejará de ser visible a medida que se aleja para siempre del sistema solar.

