¿Cuándo y Cómo Ver el Objeto Interestelar 3I/ATLAS Desde la Tierra? La NASA Responde

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) continúa con la observación del cometa interestelar 3I/ATLAS. Como te hemos informado en N+, distintas misiones de la NASA rastrean y estudian este cometa interestelar a medida que atraviesa nuestro sistema solar.

Debido a que el cometa interestelar 3I/ATLAS es el tercer objeto descubierto que proviene de afuera de nuestro sistema solar hay todo tipo de teorías sobre su origen, algunas apuntan a que podría ser un objeto alienígena, hecho que la NASA siempre ha desestimado.

Por lo pronto, la fascinación por el cometa interestelar 3I/ATLAS y en especial debido a que su trayectoria estará pasando lo suficientemente cerca de la Tierra como para ser visto desde aquí.

Video: NASA Presenta Nuevas Imágenes del Cometa Interestelar 3I/ATLAS

La observación del cometa interestelar 3I/ATLAS desde el espacio

La NASA ha captado y procesado imágenes del cometa desde múltiples posiciones. Esto permite a los científicos aprender sobre las diferencias del objeto interestelar 3I/ATLAS con los cometas de nuestro sistema solar.

Entre los recursos que recopilan observaciones se encuentran los telescopios espaciales Hubble y Webb. El Hubble captó una imagen del cometa el 21 de julio de 2025, cuando el objeto estaba a 365 millones de kilómetros (277 millones de millas) de la Tierra. Esta imagen mostró un capullo de polvo en forma de lágrima que salía del núcleo de hielo. El Hubble continúa con observaciones que permiten a los astrónomos estimar con precisión el tamaño del núcleo del cometa.

Video: Cometa 3I/ATLAS en el Sistema Solar: ¿Por Qué la NASA Dejó de Informar sobre su Paso?

Noticia relacionada: Telescopio Detecta Señal de Radio desde el Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué Significa el Hallazgo?

Otras misiones de la NASA observan al objeto interestelar 3I/ATLAS. Entre ellas se encuentran el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS), el Observatorio Neil Gehrels Swift y el Espectrofotómetro para la Historia del Universo en la Época de la Reionización y Explorador de Hielos (SPHEREx). SPHEREx observó el cometa del 7 al 15 de agosto.

Incluso las naves espaciales y rovers en Marte han observado el cometa. El 3 de octubre, el cometa 3I/ATLAS pasó por Marte a una distancia de 30,6 millones de kilómetros (19 millones de millas). Desde allí lo observaron el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) y el rover Perseverance. El orbitador Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles de Marte (MAVEN) también obtuvo imágenes.

Misiones que vigilan el Sol (heliofísicas) también rastrearon el cometa cuando pasó por detrás del Sol. El Observatorio de Relaciones Solares y Terrestres (STEREO) de la NASA captó imágenes del 11 de septiembre al 2 de octubre. El Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), una misión conjunta de la ESA y la NASA, observó el cometa los días 15 y 26 de octubre.

Naves exploradoras de asteroides, como Psyche y Lucy, también observaron cometa interestelar 3I/ATLAS. Psyche adquirió cuatro observaciones del cometa el 8 y 9 de septiembre. Lucy tomó una serie de imágenes el 16 de septiembre. Estas imágenes ayudan a obtener detalles de la coma y la cola.

Video: ‘Cometa del Siglo’ Pasa Cerca de la Tierra, Volverá en 80 Mil Años

Noticia relacionada: Elon Musk Dice que el Cometa 3I/ATLAS Podría Destruir a la Humanidad si se Dirigiera a la Tierra

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra?

El objeto interestelar 3I/ATLAS podrá ser observado desde la Tierra. El 19 de diciembre de 2025, el cometa hace su tránsito más cercano a nuestro planeta.

Para lograr la observación, los interesados deben buscar en el cielo antes del amanecer. Las personas pueden ver el cometa incluso con un pequeño telescopio.

Según la NASA, el cometa pasó detrás del Sol en octubre de 2025. Las observaciones se reanudaron el 31 de octubre. El objeto permanece observable hasta la primavera boreal de 2026.

Quienes deseen rastrear la posición actual de 3I/ATLAS pueden usar la simulación en línea “Eyes on the Solar System” (Ojos en el Sistema Solar) de la NASA. Esta plataforma muestra la ubicación y la trayectoria del cometa a medida que se desplaza a través del sistema solar. La plataforma está disponible en idioma inglés.



Cabe aclarar que el cometa 3I/ATLAS no se acerca lo suficiente a la Tierra por lo que no representa un peligro de colisión con nuestro planeta.

El 19 de diciembre de 2025, el cometa mantiene una distancia significativa de la Tierra. El objeto se encontrará a unas 1,8 unidades astronómicas, lo cual equivale a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra.

Otra medición indica que estará a 274 millones de kilómetros (170 millones de millas). Esta distancia es casi el doble de la distancia que separa al Sol de nuestro planeta. Aunque la trayectoria de 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora el cometa se aleja del Sol.

Historias relacionadas:

CH