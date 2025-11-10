Telescopio Detecta Señal de Radio desde el Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué Significa el Hallazgo?

El objeto interestelar 3I/ATLAS nuevamente atrae los reflectores, esta vez por la detección de señales radio. El telescopio MeerKAT, situado en Sudáfrica, detectó líneas de absorción de radio provenientes de este objeto, según un informe de D.J. Pisano y sus colaboradores a quienes el científico de Harvard Avi Loeb, citó en el artículo publicado en Medium.

Avi Loeb, quien es director del Proyecto Galileo y del Instituto de Teoría y Computación en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, ofreció detalles sobre las frecuencias específicas de la detección de radio en el cometa 3I/ATLAS.

Para saber qué significa esto, te damos un breve resumen de lo que el científico de Harvard dice sobre la señal de radio en el cometa 3I/ATLAS.

¿Por qué se dice que detectaron frecuencias de radio provenientes del cometa 3I/ATLAS?

El telescopio MeerKAT, operado por el Observatorio de Radioastronomía de Sudáfrica, detectó la absorción de radio de los radicales hidroxilo, conocidos como moléculas OH (un grupo hidroxilo).

MeerKAT observó el 3I/ATLAS el 24 de octubre de 2025. La señal de absorción de OH apareció en dos líneas espectrales específicas, dentro del rango de radiofrecuencias. Las frecuencias detectadas fueron 1.665 gigahertz y 1.667 gigahertz.

Estas dos líneas revelaron desplazamientos Doppler (el cambio en la frecuencia de una onda) en la velocidad de -15.59 (+/-0.16) y -15.65(+/-0.17) kilómetros por segundo, respectivamente. Los anchos de línea a mitad de altura completa fueron de 0.88(+/-0.37) y 1.26(+/-0.40) kilómetros por segundo.

Loeb afirma que estos anchos observados concuerdan con la ampliación térmica de las líneas de OH. El cálculo de la velocidad térmica de las moléculas OH liberadas de la superficie del cometa 3I/ATLAS a una temperatura de cerca de 230 grados Kelvin produjo una ampliación térmica de las líneas de OH de aproximadamente 0.8 kilómetros por segundo. Esta absorción es la primera detección de radio del cometa 3I/ATLAS.

Loeb describe que él alentó a observatorios de radio, incluyendo MeerKAT, a buscar emisiones de radio del 3I/ATLAS cinco semanas antes de esta detección. El impulso de esta búsqueda se debió a que la dirección de llegada del cometa 3I/ATLAS coincidió, con una diferencia de 9 grados, con la dirección de llegada de la señal Wow!.

La señal Wow!, que se detectó en 1977, ocurrió a una frecuencia diferente: 1.4204556 gigahertz. Hasta el momento, no existe un informe sobre la detección de una señal de radio del 3I/ATLAS distinta a la absorción de OH.

Buscarán más frecuencias de radio en el cometa 3I/ATLAS

La investigación sobre 3I/ATLAS continuará con la búsqueda de frecuencias bajas.

El 16 de marzo de 2026, el cometa 3I/ATLAS pasará a 53 millones de kilómetros de Júpiter. En ese momento, la nave espacial Juno utilizará su antena de dipolo. Juno buscará una señal de radio del 3I/ATLAS en frecuencias bajas, que van desde 50 hertz hasta 40 megahertz, según Loeb.

Recordemos que Avi Loeb es uno de los principales exponentes de la idea de que el objeto 3I/ATLAS es en realidad una nave tecnológica alienígena, y no un cometa natural. Sus argumentos se centran en varias anomalías, como su extraña trayectoria, una composición excepcionalmente rica en níquel y una aceleración no justificada. Loeb considera que el origen natural es casi imposible y sugiere que, al igual que con 'Oumuamua, se están ocultando datos sobre el objeto interestelar.

