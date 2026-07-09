Realizan Audiencia de Imputación Contra Lino 'N', Coordinador de Gobierno del Edomex

El morenista fue detenido el pasado jueves en la zona de Toluca por elementos de diversas corporaciones federales, como parte del Operativo Enjambre

Lino RodríguezFoto: Facebook | Lino Rodríguez.

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Lino 'N' detenido en Toluca y trasladado a Michoacán. La audiencia de imputación enfrenta retrasos técnicos. ¿Será vinculado a proceso por secuestro y delincuencia organizada?

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