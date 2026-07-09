Realizan Audiencia de Imputación Contra Lino 'N', Coordinador de Gobierno del Edomex

Se lleva a cabo la continuación de la audiencia de imputación en contra de Lino "N", coordinador de gobierno de la zona sur del Estado de México, quien permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social 17, ubicado en el estado de Michoacán.

El Ministerio Público Federal acusa al morenista de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Se espera que el juez federal determine si lo vincula a proceso.

Fuentes judiciales informaron a N+ que la audiencia es privada, por lo que no hay acceso al público ni a los medios de comunicación; además, se lleva a cabo de manera remota.

Sin embargo, debido a problemas técnicos, la audiencia inició poco después de las 15:00 horas y ha tenido diversos recesos, lo que ha prolongado su desarrollo.

Se prevé que durante la madrugada de este jueves 9 de julio pueda haber alguna actualización sobre la resolución del caso.

¿De qué acusan a Lino "N"?

Lino "N" fue detenido el pasado jueves en la zona de Toluca por elementos de diversas corporaciones federales, como parte del Operativo Enjambre, implementado para combatir la corrupción en el Estado de México, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Tras su captura, de acuerdo con fuentes judiciales, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán, por razones de seguridad.

La defensa del imputado ha rechazado las acusaciones, mientras que las autoridades han mantenido hermetismo sobre el caso.

El Operativo Enjambre es una estrategia de seguridad nacional e interinstitucional en México coordinada por el Gabinete de Seguridad Federal que inició con la detención de múltiples funcionarios a finales de 2024.

Su objetivo principal es desarticular las redes de extorsión y la narcopolítica mediante la captura de presidentes municipales, mandos policiales y funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado. El último reporte de las autoridades señaló que han arrestado a 85 personas como parte de este plan de "limpieza".

ASJ