Último Eclipse Lunar de 2026 Ocurrirá en Agosto: Fecha, Hora y Dónde Verlo en México

En agosto ocurrirá el último eclipse lunar de todo el año; te decimos si será visible desde México

Eclipse lunar desde Mexicali¿Podrá verse en México el último eclipse lunar del 2026? Foto: Reuters

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No te pierdas el último eclipse lunar del 2026 el 28 de agosto. Visible en México cerca de la medianoche, será un espectáculo celestial que no querrás perderte.

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