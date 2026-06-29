¿A Qué Hora Ver la Luna Llena en Junio 2026 y Por Qué se le Llama Luna de Fresa?

Se cumple una vez más el ciclo lunar y el cielo nocturno está listo para albergar un espectáculo cósmico natural: la Luna Llena de Junio, ve cuándo

Luna Llena de Junio. Cuándo Es y por qué se le Dice Luna de Fresa¿Ya sabes cuándo es la Luna Llena de Junio? A esta hora alcanzará su punto máximo. Foto: Cuartoscuro.

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