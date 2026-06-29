¿A Qué Hora Ver la Luna Llena en Junio 2026 y Por Qué se le Llama Luna de Fresa?

El cielo nocturno de junio 2026 regalará a los amantes de los eventos astronómicos, un espectáculo cósmico: la Luna de Fresa. Y en N+ te decimos a qué hora alcanza su punto máximo este lunes y por qué se le conoce con este nombre.

Tras el Solsticio de Verano que tuvo lugar el pasado 21 de junio, es la primera Luna Llena boreal y en N+ ya te dimos a conocer la fecha exacta en la que podrás disfrutar de su presencia en el cielo.

La NASA ha explicado que el ciclo lunar -que comprende 8 fases- se repite cada 29,5 días, por lo que la siguiente Luna Llena ocurrirá el 29 de julio de 2026 y llevará por nombre Luna de Ciervo.

Ya sea por las cosechas o las temporadas de caza, la luna servía como referente de temporalidad. De ahí que cada mes se le nombre de distinta forma aunque sea el mismo satélite natural de la Tierra.

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¿A qué hora ver la Luna Llena de Junio 2026? Horario de Punto Máximo

El sitio especializado en astronomía StarWalk indica que dado que la Luna Llena de junio de 2026 ocurre cerca de la medianoche, la noche ideal para verla es entre el 29 y 30 de junio. Mientras que el mejor horario para observarla desde Ciudad de México es alrededor de las 19:26 horas de este lunes.

En sí, la recomendación sobre el mejor momento para ver la Luna de Fresa desde México, es alrededor de su salida, cerca de la hora del atardecer.

Además de ser el momento perfecto en el que se pueden captar con mayor calidad las fotos del astro, debido a que está en una posición baja sobre el horizonte. Específicamente la Luna Llena de Junio es reconocida por esa posición sobre el cielo del hemisferio norte.

¿Por qué se le conoce como Luna de Fresa a la Luna Llena de Junio?

Como te adelantamos, la Luna recibe distintos nombres según el mes en el que ocurre. De modo que el nombre "Luna de Fresa" no está directamente relacionado con el color del satélite.

Aunque se prevé que dados los reflejos de la luz del Sol y la atmósfera, adquiera unos tintes dorados, naranjas e incluso rojizos.

El Almanaque del Granjero, una publicación norteamericana reconocida entre los agricultores, indica que el nombre "Luna de Fresa" ha sido utilizado por las tribus nativas americanas, algonquinas, así como los pueblos Ojibwe, Dakota y Lakota para marcar la maduración de las fresas de junio. Momento en el que están listas para ser cosechadas.

Mientras que en Europa también le han concedido el nombre de Luna de Miel o Luna de Hidromiel. El Almanaque del Granjero establece que Junio era tradicionalmente el mes del matrimonio e incluso recibe el nombre de "Juno", la Diosa romana del matrimonio.

SARR