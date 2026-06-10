¿Cuándo Será la Luna de Fresa de Junio 2026 y Por Qué se le Llama Así?

La Luna de Fresa será la primera luna llena del verano, te decimos en qué fecha ocurrirá y cuál es su significado

Luna llena en Rusia¿Cuándo será la Luna de Fresa, la luna llena de junio? Foto: Reuters

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La Luna de Fresa del 29 de junio será la primera luna llena del verano. Conoce su origen y por qué se debate si es una microluna. ¡No te lo pierdas!

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