¿Cuándo Será la Luna de Fresa de Junio 2026 y Por Qué se le Llama Así?

Este junio llegará la Luna de Fresa, la primera luna llena del verano boreal. Te contamos a continuación cuándo será este fenómeno astronómico y a qué debe su nombre.

La Luna de Fresa marcará el inicio del lento acercamiento del satélite hasta la superluna de noviembre del 2026.

Esta luna llena se ubicará a 405 mil kilómetros de la Tierra.

¿A qué debe su nombre la Luna de Fresa?

En mayo, los aficionados a la astronomía pudieron contemplar la Luna Azul, un fenómeno que ocurre en promedio cada dos años y medio, cuando un solo mes cuenta con dos lunas llenas. Aunque oficialmente ocurrió después del solsticio de verano, no se le considera la primera luna llena de la temporada.

Este mérito corresponde a la Luna de Fresa. Como hemos explicado en anteriores ocasiones, los nombres tradicionales de las lunas se atribuyen de forma popular a las tribus norteamericanas.

Sin embargo, fueron difundidos por el Almanaque del Viejo Granjero, una publicación fundada en 1792 en Estados Unidos con el fin de orientar a los campesinos sobre los fenómenos astronómicos del año. El Almanaque aún se publica en 2026 y sigue siendo un punto de referencia para los granjeros y para la astronomía popular.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. “Luna azul” sobre templo de Poseidón

Esta revista atribuye el nombre de la Luna de Fresa a que junio suele ser el mes idóneo para cosechar frutas silvestres. La especie Fragaria virginiana es nativa de Norteamérica y se extiende del sur de Canadá hasta Virginia, en Estados Unidos.

Este fruto pertenece a la familia de las rosáceas, como la mayor parte de las frutas que consumimos (desde las manzanas hasta las almendras), pero a diferencia de sus primas lejanas, no ha pasado por un intenso proceso de domesticación y aún se puede encontrar en su forma silvestre. Debido a lo particular de su recolección, los nativos americanos le habrían dedicado el inicio del verano.

¿Cuándo será la Luna de Fresa?

La Luna de Fresa llegará el próximo 29 de junio. Esta luna llena será ligeramente más pequeña que las de otros meses, pues, aunque no es oficialmente una microluna, sí se ubicará a una gran distancia.

Cuando nuestro satélite se ubica en el punto más cercano de su órbita, el perigeo, se ubica a 356 mil kilómetros de distancia. En cambio, una microluna, en el punto más cercano de su órbita, se puede ubicar a 406 mil kilómetros. La Luna de Fresa estará a 405 mil kilómetros este 29 de junio, por lo que puede debatirse si es o no una microluna. No obstante, es un hecho que tendrá un brillo menor al de las otras lunas llenas.

En todo caso, la Luna de Fresa del 29 de junio del 2026 marcará el lento acercamiento del satélite tras una sucesión de microlunas. Poco a poco nuestro satélite se acercará durante su fase de mayor luminosidad, hasta llegar a noviembre del 2026, cuando tendremos una superluna.