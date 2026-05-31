Llega la Lluvia de Estrellas Más Impredecible de 2026: Aquí los Eventos Astronómicos de Junio

Junio tendrá una conjunción planetaria, una alineación de tres planetas y el solsticio de verano. Pero, además, también tendrá la lluvia de estrellas más rara e impredecible de todo el 2026. Te contamos cuáles son los eventos astronómicos de este mes.

8 de junio: Júpiter y Venus, en conjunción

El primer gran evento astronómico de junio será una conjunción planetaria. Júpiter y Venus estarán tan cerca que por momentos parecerán un solo punto en el cielo.

El fenómeno ocurrirá durante la tarde del 8 de junio. Poco después de que se ponga el Sol, los dos planetas estarán apenas a un grado de distancia en la bóveda celeste.

Si leíste nuestro artículo sobre cómo medir distancias en el cielo con las manos, recordarás que un grado de distancia equivale al grosor de tu dedo meñique.

12 de junio: Júpiter, Mercurio y Venus desfilarán juntos en el cielo

El siguiente evento astronómico que no puedes perderte será la alineación de Júpiter, Mercurio y Venus. El 12 de junio, los tres planetas darán la ilusión de estar desfilando juntos en el cielo en compañía de la luna.

Cabe señalar que la Luna estará en su fase menguante, por lo que no opacará con su brillo a los tres planetas. Por el contrario, aquel “ajo de agónica plata”, como le llamaba Federico García Lorca, participará también en la alineación, dependiendo la latitud a la que nos encontremos.

Junio tendrá una alineación planetaria. Foto: Reuters

21 de junio: Solsticio de verano

El próximo 21 de junio ocurrirá el solsticio de verano. Eso significa que el hemisferio norte del planeta vivirá el día más largo del año, mientras que el hemisferio sur tendrá el día más corto del 2026.

Además, el fenómeno marca el inicio del verano boreal y del invierno austral.

27 de junio: Lluvia de estrellas Boótidas

El próximo 27 de junio ocurrirá el fenómeno más difícil de predecir de todo el año. Se trata de la lluvia de estrellas Boótidas.

Esta lluvia de meteoros debe su nombre a que las centellas ocurren en la constelación del Boyero, o Bootes, una de las constelaciones más conocidas desde la Antigüedad. Su periodo suele ir del 11 de junio al 2 de julio y el pico de su actividad ocurrirá el 27 de junio.

La lluvia de estrellas Boótidas llegará en junio. Foto: AFP

Hay que aclarar un detalle: las Boótidas suelen ser una lluvia de meteoros modesta, con muy pocas centellas por hora. Sin embargo, cada ciertos años esta lluvia de estrellas nos da sorpresas difíciles de anticipar.

En 1998 la lluvia de estrellas Boótidas tuvo cien centellas por hora, lo que le colocó entre las más activas del año, comparable a las célebres Perseidas y la Cuadrántidas. ¿Tendremos una sorpresa este año?

29 de junio: Luna de Fresa

Junio cerrará con la primera luna llena del verano. Se trata de la Luna de Fresa y ocurrirá el próximo 29 de junio. Esta luna no será tan brillante como las de otros meses debido a que estará a una gran distancia de la Tierra.

La NASA calcula que se ubicará a 405 mil kilómetros, muy cerca de su apogeo, es decir el punto más lejano de su órbita. No será una microluna, propiamente, pero estará muy cerca.