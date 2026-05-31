Llega la Lluvia de Estrellas Más Impredecible de 2026: Aquí los Eventos Astronómicos de Junio

Además de una conjunción planetaria y el solsticio de verano, junio tendrá la lluvia de estrellas más impredecible de todo el 2026; te contamos cuáles son los eventos astronómicos del mes

Meteoro de una lluvia de estrellasJunio tendrá la lluvia de estrellas más impredecible del 2026. Foto: Reuters

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¿Listo para el espectáculo celeste de junio 2026? Conjunción planetaria, solsticio de verano y la impredecible lluvia de estrellas Boótidas te esperan. Descubre más sobre estos eventos astronómicos únicos.

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¿Qué Eventos Astronómicos Hay en Junio 2026 en México? Será la Lluvia de Estrellas Más Impredecible del Año