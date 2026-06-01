¿Cuándo Es la Luna Llena en Junio 2026 y Cómo se le Llama? Fecha Exacta y Significado

Junio tiene preparada una completa agenda de eventos astronómicos que cerrará con la también llamada "Luna de Fresa", conoce qué día será

Luna Llena. Cuándo es la Luna Llena de Junio 2026, Fecha y Nombre¡Entérate! Este Día de Junio 2026 habrá Luna Llena y así podrás disfrutarla desde México. Foto: Cuartoscuro.

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