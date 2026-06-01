¿Cuándo Es la Luna Llena en Junio 2026 y Cómo se le Llama? Fecha Exacta y Significado

El cielo tiene preparado un espectáculo nocturno para los amantes del cosmos, como parte de una vasta agenda astronómica, y para que no te quedes sin disfrutar de este evento, en N+ te adelantamos cuándo es la Luna Llena de junio 2026 y con qué nombre se le conoce.

Por si no lo recuerdas, cada mes se le da un nombre específico a la Luna Llena. Y no, no se trata de una costumbre nueva, sino de una tradición de las antiguas tribus de Norteamérica, quienes asociaban al Satélite de la Tierra con actividades como la siembra, recolección, clima o cambio de estaciones.

De hecho, en una nota previa te dimos a conocer todos los nombres con los que se le conoce a la Luna Llena por mes, por ejemplo: Luna Azul, mote que se le dio a la segunda Luna Llena de mayo 2026, un fenómeno poco frecuente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Así Se Vio la Luna de Fresa, ¿A Qué Se Debe su Nombre?

Entonces, ¿cuándo es la Luna Llena de Junio 2026?

De modo que el calendario astronómico de este mes tiene marcado el 29 de junio de 2026 como el día en que la Luna Llena alcanzará su esplendor en esta fase. Si bien se puede ver un par de días antes y después, será en esa fecha exacta cuando alcance el punto máximo.

Este evento ocurre después del Solsticio -21 de junio- día en el que cambia la estación de primavera a verano.

Vale la pena recordar que de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la luna cumple su ciclo aproximadamente cada 29,5 días. Es en este tiempo cuando cumple con sus ocho fases: luna nueva, cuarto creciente, primer cuarto, gibosa creciente, luna llena, gibosa menguante, tercer cuarto y cuarto menguante.

¿Cómo se le conoce a la Luna Llena de Junio 2026? Este nombre se la da

De acuerdo con el Almanaque del Granjero, una publicación anual estadounidense, creada originalmente como día de referencia para agricultores y el público en general, a la Luna Llena de Junio se le conoce como Luna de Fresa.

De acuerdo con dicha publicación, se le da este nombre debido a que la luna suele verse rojiza cuando está cerca del horizonte, toda vez que los rayos de luz deben atravesar las capas más densas de la atmósfera.

Además, se le asocia a las tribus nativas americanas algonquinas quienes para marcar la maduración de la fresa, listas para ser cosechadas, comenzaron a llamar así al satélite de la Tierra.

Pese a lo llamativo que podría imaginarse una luna completamente roja, lo cierto es que será más bien una tintura que tomará la superficie de la Luna por el reflejo de los rayos del Sol.

SARR