Bloquean Ermita Iztapalapa Para Exigir Localización de Allison, Menor Desaparecida

Familiares y amigos de una adolescente de 12 años cerraron ambos sentidos de Ermita Iztapalapa para exigir avances en su búsqueda.

Bloqueo esta noche por desaparición de la menor Allison en IztapalapaN+

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