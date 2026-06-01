Bloquean Ermita Iztapalapa Para Exigir Localización de Allison, Menor Desaparecida

La desaparición de una niña de 12 años provocó este domingo un bloqueo en ambos sentidos de Ermita Iztapalapa, a la altura de la calle Eugenio Guajardo, en la colonia San Miguel, donde familiares y allegados exigieron a las autoridades acciones inmediatas para localizarla.

Los manifestantes señalaron que la menor, identificada como Allison Álvarez García, desapareció durante la madrugada de este domingo luego de que presuntamente se fuera con un hombre de aproximadamente 30 años, aparentemente mediante engaños. De acuerdo con sus familiares, el hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado de La Purísima, cerca del punto donde se realiza la protesta.

La movilización se instaló en el cruce de Ermita Iztapalapa y Eugenio Guajardo, generando un importante caos vehicular en la zona oriente de la Ciudad de México. Ante el cierre total de la vialidad, decenas de automovilistas se vieron obligados a buscar rutas alternas para continuar su trayecto.

Foto: N+

Bloqueo y tensión

La tensión aumentó cuando el conductor de una camioneta intentó avanzar por la banqueta para sortear el bloqueo, lo que derivó en una confrontación verbal con algunos de los manifestantes.

A pesar de la magnitud de la afectación vial, en la zona no se reportó la presencia de elementos de tránsito que realizaran cortes preventivos a la circulación o desviaran el flujo vehicular desde puntos previos, como el área de Rojo Gómez. En el lugar únicamente se encontraban policías, quienes mantenían diálogo con los familiares para tratar de alcanzar acuerdos y liberar la vialidad.

Los familiares expresaron su desesperación por la falta de noticias sobre el paradero de la menor y señalaron que ya fue activada una Alerta Amber, por lo que permanecen atentos a la respuesta y acciones de las autoridades encargadas de la búsqueda.

Debido al cierre total de Ermita Iztapalapa en ambos sentidos, se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales la avenida Leyes de Reforma y la avenida Tláhuac, mientras continúan las protestas en demanda de la localización de Allison.