Hombre Sufre Descarga Mientras Instalaba Paneles Solares en Torreón

Un hombre resultó lesionado tras recibir descarga eléctrica mientras instalaba paneles solares en la ciudad de Torreón.

José N., de 47 años, resultó lesionado por una descarga eléctrica la tarde de este domingo 31 de mayo, mientras realizaba trabajos de instalación de paneles solares en la colonia Latinoamericano.

El reporte al sistema de emergencias 911 se registró alrededor de las 16:30 horas. De acuerdo con la información proporcionada, José manipulaba la mufa de un domicilio ubicado en la calle Brasilia, esquina con Jamaica, cuando recibió la descarga eléctrica.

Elementos de Protección Civil y Bomberos auxiliaron al lesionado, quien quedó sobre las ramas de un árbol que evitó que cayera desde el techo de la vivienda. Finalmente, José fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Clausuran obra luego de que trabajador recibiera descarga eléctrica en Piedras Negras

El pasado 22 de mayo, un trabajador de la construcción, de 25 años de edad, resultó lesionado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en una obra ubicada en el sector centro de Piedras Negras. El incidente generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

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Tras el accidente, personal de Protección Civil llevó a cabo una inspección en el lugar y determinó la clausura temporal de la obra mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.