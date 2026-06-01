Hombre Sufre Descarga Mientras Instalaba Paneles Solares en Torreón

Un hombre sufrió una descarga eléctrica mientras instaba paneles solares en la ciudad de Torreón.

Hombre Sufre Descarga Mientras Instalaba Paneles Solares en TorreónFoto: N+

Destacado

Impactante accidente en Torreón: hombre sufre descarga eléctrica al instalar paneles solares. Fue rescatado por Protección Civil y trasladado al hospital. Conoce los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+