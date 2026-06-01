Maestro es Vinculado a Proceso por Abuso y Acoso de Dos Menores de 9 Años en Apodaca, Nuevo León

Amador "N" de 64 años de edad, quien se desempeñaba como maestro en una escuela de Apodaca, fue vinculado a proceso por delitos de abuso y acoso contra dos alumnas

Maestro de Apodaca vinculado por abuso de menoresFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Maestro de 64 años en Apodaca vinculado a proceso por abuso y acoso de dos menores. La Fiscalía de Nuevo León sigue investigando.

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