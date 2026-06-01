Maestro es Vinculado a Proceso por Abuso y Acoso de Dos Menores de 9 Años en Apodaca, Nuevo León

Un maestro de una escuela primaria fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual y acoso sexual contra dos alumnas de 9 años de edad, hechos que presuntamente ocurrieron en una institución educativa ubicada en la colonia Monte Albán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El imputado fue identificado como Amador "N", de 64 años de edad, quien se desempeñaba como docente en el plantel donde estudiaban las menores. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos por los cuales se le vincula, habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

La investigación señala que las presuntas víctimas habrían sido objeto de conductas constitutivas de abuso y acoso sexual durante el periodo señalado, motivo por el cual se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Detención del maestro tras denuncias por presunto abuso

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del maestro el pasado 25 de mayo. La detención se llevó a cabo en la colonia Paseo Las Flores, donde los elementos ministeriales lograron ubicar y capturar al señalado para ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el caso fue presentado ante un juez de control, quien analizó los datos de prueba aportados por la representación social. Tras valorar los elementos expuestos por la Fiscalía, se determinó vincular a proceso al docente mientras continúan las investigaciones relacionadas con las acusaciones presentadas por las dos menores.

Mientras tanto, Amador "N" permanece sujeto al procedimiento legal derivado de las imputaciones que enfrenta. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación para el esclarecimiento de este caso ocurrido en una escuela primaria de Apodaca.

SHH