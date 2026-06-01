Matan a Conductor Durante Persecución en Colonia Plutarco Elías Calles en Monterrey

Una persona que viajaba a bordo de una camioneta color anaranjado fue asesinada la tarde del domingo 31 de mayo en la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Monterrey. El ataque ocurrió sobre la calle Unicornio, entre Pez Dorado y Ballena, alrededor de las 04:00 de la tarde, cuando vecinos de la zona comenzaron a escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima circulaba por la zona cuando fue interceptada por personas que presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta. Tras la agresión, el conductor continuó avanzando algunos metros con la camioneta antes de perder el control y terminar sobre una banqueta ubicada junto a un parque vial.

Las detonaciones alertaron a los habitantes del sector, quienes observaron la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades poco después de los hechos. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y confirmaron que la persona que conducía el vehículo ya no contaba con signos vitales.

Investigan homicidio y persecución en calles de Monterrey

Al lugar también llegaron agentes ministeriales, elementos de la Guardia Nacional y policías municipales, quienes acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias, como los impactos de bala visibles en la camioneta, e iniciar con las indagatorias correspondientes.

La presencia de unidades de seguridad y de investigación generó afectaciones a la circulación en el sector mientras se mantenían las acciones de procesamiento de la escena. La movilización permaneció activa durante varias horas en la colonia Plutarco Elías Calles, en la ciudad de Monterrey.

Con información de Pedro Caballero | N+

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