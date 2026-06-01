Matan a Conductor Durante Persecución en Colonia Plutarco Elías Calles en Monterrey

El conductor de una camioneta fue asesinado a balazos durante una persecución que terminó en un parque de la colonia Plutarco Elías Calles

Acordonan calle colonia Plutarco Elías Calles por homicidioFoto: N+

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Violencia en Monterrey: conductor de camioneta asesinado durante persecución en Plutarco Elías Calles. Autoridades investigan el caso. Infórmate aquí.

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