Matan a Hombre a Balazos Junto a Puesto de Tacos en Colonia Modelo en Monterrey

Un hombre murió de al menos dos balazos después de ser víctima de un ataque por parte de sujetos armados en la calle Tlatelolco

Fuerza Civil acordona calle Tlatelolco por homicidio de hombre en MonterreyFoto: N+

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Asesinato en Monterrey: un hombre fue baleado frente a un puesto de tacos en la colonia Modelo. Las autoridades investigan el móvil del ataque. Conoce más detalles.

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