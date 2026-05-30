Matan a Hombre a Balazos Junto a Puesto de Tacos en Colonia Modelo en Monterrey

Un hombre de entre 50 y 55 años de edad fue asesinado a balazos la mañana del sábado 30 de mayo en la calle Tlatelolco de la colonia Unidad Modelo, en Monterrey, Nuevo León. El ataque ocurrió minutos antes de las 10:00 horas frente a un puesto de tacos, donde la víctima quedó sin vida tras recibir disparos.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos y testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en el sector, lo que movilizó a elementos de seguridad y agentes investigadores hacia el lugar de los hechos. Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Según las declaraciones recabadas en la zona, dos hombres llegaron a bordo de un vehículo color azul. Posteriormente, uno de ellos descendió y accionó un arma de fuego en contra de la víctima, quien hasta el momento, no ha sido identificada de manera oficial. Tras concretar la agresión, ambos escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido hacia la zona norte de Monterrey.

Investigan móvil del ataque contra hombre en colonia Unidad Modelo

La información obtenida por las autoridades señala que el hombre recibió dos impactos de bala en la cabeza, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. La zona fue acordonada para iniciar con el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes del homicidio.

Como resultado de estas labores, fueron localizados dos casquillos percutidos que quedaron a disposición de los investigadores para su análisis. El caso permanece bajo investigación de las autoridades mientras se busca identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

SHH