Hombre Muere Ahogado tras Ingresar Ebrio al Río Ramos en Montemorelos, Nuevo León

Un hombre murió ahogado luego de meterse al Río Ramos cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. El hecho fue reportado minutos después de las 08:00 de la mañana del sábado 30 de mayo en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, y generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Tras recibir el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Montemorelos y Protección Civil Allende, así como policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja arribaron hacia el paraje conocido como El Fraile, donde encontraron a otros jóvenes originarios del municipio de Cadereyta.

En el sitio, a la orilla del río, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Beto de aproximadamente 30 años de edad. De acuerdo con lo informado, los testigos que se encontraban en el lugar a lo vieron pidiendo ayuda; sin embargo, al no saber nadar no pudieron rescatarlo y llamaron al número de emergencias.

Hombre que murió ahogado estaba bajos los efectos del alcohol

Las personas que acompañaban a la víctima que murió ahogada comentaron que el hombre estaba ebrio al momento de entrar al Río Ramos y además, ingresó en una zona que tiene aproximadamente ocho metros de profundidad.

Los socorristas mencionaron que en esa zona del municipio de Montemorelos, Nuevo León, ya han ocurrido otros accidentes similares, por lo que, también el área cuenta con recomendaciones para los paseantes, de las cuales en ocasiones hacen caso omiso.

SHH