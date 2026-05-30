Hombre Muere Ahogado tras Ingresar Ebrio al Río Ramos en Montemorelos, Nuevo León

El hombre de 30 años de edad habría ingresado bajo los efectos del alcohol a una zona del río de aproximadamente 8 metros de profundidad en el paraje El Fraile

Río Ramos en Montemorelos: Hombre Muere AhogadoFoto: PC Nuevo León

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Tragedia en Montemorelos: hombre de 30 años muere ahogado en el Río Ramos tras ingresar ebrio a una zona de 8 metros de profundidad.

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