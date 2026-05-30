Muere Conductor y Mujer Queda Herida tras Chocar con Tráiler en Ciénega de Flores, NL

El conductor de un vehículo murió y su acompañante resultó gravemente lesionada luego de chocar con la plataforma de un tráiler durante la madrugada del sábado 30 de mayo en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Ciénaga de Flores, Nuevo León, casi llegando al entronque.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja que viajaban a bordo de un automóvil color blanco, aparentemente no se percató que había un tráiler con doble plataforma que intentaba dar una vuelta al salir de una pensión de tráileres, por lo que, terminaron impactados contra una de las plataformas de la unidad pesada.

La situación fue reportada minutos después de las 04:00 de la mañana, a la altura del sector conocido como Parque Industrial Milimex. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y rescatistas del municipio de Ciénaga de Flores, quienes lograron liberar a la mujer con equipo especial y trasladarla en estado grave a un hospital para su atención médica.

Mujer permanece internada en Clínica 6 del IMSS

Rescatistas llevaron a la mujer de 30 años de edad a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica de urgencia, debido a las graves lesiones que presentaba a causa del choque contra la plataforma del tráiler en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Sobre el hombre que conducía el auto, quedó atrapado debajo de la plataforma de la unidad pesada y perdió la vida en el lugar del accidente. Hasta el momento, los cuerpos de emergencia no han informado más detalles sobre la identidad de las víctimas, ni la edad del conductor fallecido.

Con información de Porfirio Medellín | N+

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