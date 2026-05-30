Muere Conductor y Mujer Queda Herida tras Chocar con Tráiler en Ciénega de Flores, NL

Un hombre perdió la vida y su compañera quedó gravemente herida después de chocar su auto contra la plataforma de un tráiler en la carretera a Nuevo Laredo, en Ciénega de Flores

Auto choca contra plataforma de tráiler en Ciénega de FloresFoto: Luis Mendoza

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Tragedia en Ciénega de Flores: un conductor fallece y su acompañante queda gravemente herida tras chocar con un tráiler en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Más detalles del accidente.

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