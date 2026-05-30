Investigarán a Pato Zambrano, Excandidato a Alcaldía de Monterrey, por Presunto Despojo Ilegal

El fiscal de Nuevo León mencionó que continúan las investigaciones en el caso de un presunto despojo ilegal donde se vio involucrado Patricio Zambrano

Fiscalía General de Justicia de Nuevo LeónFoto: N+ / Facebook | Pato Zambrano

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Patricio Zambrano, excandidato a la alcaldía de Monterrey, bajo investigación por presunto despojo ilegal. ¿Qué revelarán las investigaciones en Nuevo León?

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