Investigarán a Pato Zambrano, Excandidato a Alcaldía de Monterrey, por Presunto Despojo Ilegal

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que continúa abierta la carpeta de investigación en el caso de un presunto despojo ilegal cometido por una supuesta comisión de derechos humanos y por el excandidato a la alcaldía de Monterrey, Patricio Zambrano.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, señaló que tras la detención de tres personas involucradas en este presunto despojo, se analiza la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión en contra de Patricio Zambrano. También comentó que la carpeta se mantiene en reserva, por lo que será conforme avancen las investigaciones cuando se determine su situación legal.

Este caso tomó relevancia tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a varias personas impedir el acceso a la presunta propietaria de una vivienda en el municipio de Apodaca, Nuev León. Entre empujones e insultos, los involucrados formaron una barrera humana para evitar que la mujer ingresara a su domicilio.

Tras estos hechos, autoridades detuvieron a Jorge “N”, quien se identificaba como presidente de una supuesta Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales, misma que fue desmentida por la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

Investigan a detenidos por presunto delito de usurpación de funciones

Además de Jorge "N", también fue detenida Adriana “N” y Dominga “N”, presuntamente relacionadas este presunto despojo ilegal. Según las investigaciones, la propiedad había sido vendida años atrás; sin embargo, fue ocupada de manera ilegal aprovechando la ausencia de la dueña.

Las autoridades señalaron que los implicados utilizaban insignias falsas y logotipos oficiales del Poder Judicial y de la Fiscalía de Nuevo León para aparentar funciones legales, lo que agrava la investigación. Además, se confirmó que operaban desde oficinas clandestinas donde ofrecían supuestos servicios de investigación.

DAGM