Muere Jorge Alonso Treviño Martínez, Exgobernador de Nuevo León, a sus 90 Años de Edad

El exmandatario Jorge Treviño, quien destacó en su gubernatura por obras como la Línea 1 del Metro de Monterrey, falleció a sus 90 años

Jorge Alonso Treviño MartínezFoto: Facebook

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Fallece a los 90 años Jorge Alonso Treviño Martínez, exgobernador de Nuevo León, recordado por la Línea 1 del Metro de Monterrey. Descubre su legado y obras destacadas.

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