Muere Jorge Alonso Treviño Martínez, Exgobernador de Nuevo León, a sus 90 Años de Edad

Jorge Alonso Treviño Martínez, exgobernador de Nuevo León, falleció la mañana del viernes 29 de mayo a sus 90 años de edad; así lo dieron a conocer colegas y familiares.

A través de un esquela, su esposa Cristina Larralde de Treviño, sus hijas, Lorenza e Isabela, su hijo político Humberto, sus nietos, Isabela, Humberto, Marcela y Jorge, informaron la noticia con profundo dolor. Fue a las 07:42 horas que el exmandatario murió; hasta el momento, no han comunicado las causas de su fallecimiento.

El exgobernador de Nuevo León, Jorge Alonso Treviño Martínez, será velado desde el mediodía del sábado 30 de mayo en unas capillas ubicadas en el municipio de San Pedro Garza García y posteriormente, a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo una misa para darle el último adiós.

Proyectos destacados de Jorge Alonso Treviño Martínez durante su sexenio

Jorge Alonso Treviño Martínez se desempeñó como gobernador del estado de Nuevo León de 1985 a 1991, y durante su sexenio realizó diversas obras entre las que destacan la Línea 1 del Metro de Monterrey, la presa El Cuchillo, las autopistas a Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; así como la adquisición de terrenos para el Parque Fundidora, entre otros proyectos.

Además, el exmandatario estatal enfrentó las afectaciones ocasionadas por el huracán Gilberto en septiembre de 1988, un desastre natural que azotó a la ciudad de Monterrey y dejó un saldo trágico. Debido a los daños, tuvieron que llevar a cabo labores de reconstrucción de caminos y viviendas en Nuevo León.

SHH