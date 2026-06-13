Ataque Armado en Tienda de Conveniencia Deja Una Persona Lesionada en Córdoba, Veracruz

Una persona resultó lesionada tras registrarse un ataque armado al interior de una tienda de conveniencia de la zona centro de Córdoba, Veracruz

Ataque Armado en Tienda de Conveniencia Deja Una Persona Lesionada en Córdoba, VeracruzFoto: N+

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Violencia en Córdoba: una persona herida tras ataque armado en tienda de conveniencia. Autoridades buscan a los responsables.

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