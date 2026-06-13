Ataque Armado en Tienda de Conveniencia Deja Una Persona Lesionada en Córdoba, Veracruz

En la ciudad de Córdoba, durante la noche de este viernes 12 de junio, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad debido a un hecho de violencia registrado en un negocio, donde se reportó que una persona resultó herida.

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De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de las autoridades respondió al reporte en el que se informaba acerca de un ataque armado al interior de un inmueble, el cual, según lo informado, es una tienda de conveniencia, donde una persona fue alcanzada por las balas.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en dicho inmueble localizado sobre la avenida Uno y calle Catorce en el centro de la ciudad de Córdoba, perteneciente a la región montañosa del estado de Veracruz.

Hasta este momento, no se ha dado a conocer el estado de la persona que resultó herida, por lo que se desconoce hasta el momento si permanece herida o si perdió la vida en el ataque armado registrado al interior de dicha tienda de conveniencia.

La vialidad se vio afectada por los operativos de seguridad de las autoridades

Derivado de estos hechos, se registró una intensa movilización, así como un fuerte operativo policiaco alrededor de la zona, la cual comprende el cierre de vialidades, las cuales son la avenida Uno y la avenida Tres, así como la calle Seis hasta la calle Catorce, que fue donde se registró el hecho de violencia.

Asimismo, en las inmediaciones de la zona centro de la ciudad de Córdoba se han implementado patrullajes, por lo cual el flujo de vehículos ha sido desviado. Se recomienda que los vehículos eviten el área, ya que hay caos vial debido a los cierres implementados por el operativo montado por las autoridades.

De acuerdo con lo informado hasta el momento, elementos de la Marina, así como personal de la Policía Municipal, se encuentran en el lugar de los hechos realizando recorridos de búsqueda para intentar dar con el paradero de los responsables, quienes se dieron a la fuga con rumbo desconocido después de realizar el ataque.

Presuntamente, los sujetos habrían ingresado a dicha tienda de conveniencia para sacar a un hombre en ese momento; sin embargo, no se ha informado acerca de detenciones de alguna persona con relación a estos hechos ocurridos en la zona centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz.