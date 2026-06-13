Hombre es Asesinado a Disparos en Carretera Transístmica, al Sur de Veracruz

Durante la tarde de este viernes 12 de junio en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad en una carretera de dicho municipio debido a que se recibió un reporte en el que se daba a conocer que una persona habría perdido la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido una persona del sexo masculino que, según testigos, fue privado de la vida por impactos de arma de fuego. Se encontraba a un costado de la carretera Transístmica, a la altura de la colonia El Naranjito.

Víctima de ataque con arma de fuego permanece en calidad de desconocido

Personas del lugar, al percatarse del hecho de violencia, dieron aviso a las autoridades por medio del número de emergencias 911 y minutos más tarde, arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas, así como cuerpos de auxilio para llevar a cabo el acordonamiento de la zona y de esta manera, preservar los indicios de donde se registró dicho hecho.

Asimismo, se dio a conocer que personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) se encargó de llevar a cabo las diligencias correspondientes y, hasta el momento, se desconoce cuál es la identidad de la persona que fue víctima de dicho ataque con arma de fuego, por lo que aún permanece en calidad de desconocida.

Asimismo, hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información relacionada con estos hechos, por lo que se desconoce cuál podría ser el móvil de este ataque registrado este viernes en el municipio de Cosoleacaque, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, y que dejó como saldo al menos una persona sin vida.