Hombre es Asesinado a Disparos en Carretera Transístmica, al Sur de Veracruz

Sobre la carretera Transístmica, al sur del estado de Veracruz, un hombre fue asesinado a disparos. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia El Naranjito.

Sobre la carretera Transístmica, al sur del estado de Veracruz, un hombre fue asesinado a disparos. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia El Naranjito.Foto: Facebook | Cristina Juárez del Sue

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Impactante asesinato en la carretera Transístmica, Veracruz. Un hombre fue abatido a tiros en Cosoleacaque. Las autoridades investigan el móvil del crimen. Descubre más detalles.

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