Detienen a Sujeto en Tlaxcala por Presuntamente Pedir Dinero para Condonar Deudas en Querétaro

Fernando "N" habría pedido hasta 200 mil pesos a habitantes de Tequisquiapan, Querétaro, con la promesa de condonar adeudos del impuesto predial.

Detenido Fernando N Tlaxcala Fraude 200 Mil Pesos Adeudo Predial Tequisquiapan QuerétaroFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Detienen a exfuncionario en Tlaxcala por fraude en Querétaro: pedía dinero para condonar impuestos. Conoce cómo lo atraparon y qué sigue en el caso.

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