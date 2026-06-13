Detienen a Sujeto en Tlaxcala por Presuntamente Pedir Dinero para Condonar Deudas en Querétaro

Este viernes 12 de junio de 2026 se dio a conocer la detención de Fernando “N” en el estado de Tlaxcala por un presunto fraude cometido en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto trabajaba como funcionario público en la demarcación antes mencionada, donde supuestamente pedía hasta 200 mil pesos a ciudadanos para condonarles adeudos del impuesto predial.

Detienen a Fernando “N” en Tlaxcala por fraude en Tequisquiapan, Querétaro

En un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) y la Fiscalía General de Querétaro, fue detenido Fernando “N”, investigado por el delito de desempeño ilícito del servicio público.

Los hechos refieren que el investigado solicitó cantidades de 200 mil pesos a ciudadanos de Tequisquiapan con la finalidad de condonarles parte de la deuda del impuesto predial, razón por la cual se inició la carpeta de investigación correspondiente.

El hombre fue localizado en el municipio de Tlaxcala y posteriormente entregado a las autoridades de Querétaro para que responda ante la autoridad judicial correspondiente.

Acusan a sujeto por fraude a más de 100 personas en Atlixco, Puebla

El pasado 26 de mayo más de 100 personas aseguraron haber sido víctimas de un presunto fraude en el municipio poblano de Atlixco, donde un hombre identificado como Jorge “N”, presuntamente ofrecía visas de trabajo temporales para viajar a Estados Unidos.

El sujeto presuntamente solicitaba pagos de hasta 35 mil pesos para supuestamente realizar trámites migratorios y conseguir empleos en el extranjero.

Después de meses de promesas incumplidas, la esposa del señalado informó a los afectados que había sido asesinado a balazos por lo que los trámites fueron cancelados.

Recientemente varias personas descubrieron que el hombre continuaba operando el mismo esquema de presuntas estafas en otra localidad de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Más de 100 Personas Fueron Defraudadas con el Supuesto Trámite de Visa en Atlixco, Puebla

La situación estalló cuando una mujer acudió a entregar más dinero y logró identificar al supuesto defraudador en un restaurante, donde más afectados llegaron para encararlo y exigir la devolución de su dinero.

Con información de N+

GMAZ