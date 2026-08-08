Matan a Abogado en Una Tienda de Abarrotes de la Colonia Independencia en Silao

La tarde del pasado viernes 7 de agosto, se registró un ataque armado dentro de una tienda de abarrotes que se encuentra ubicada en la calle Niños Héroes de la Colonia Independencia en Silao, Guanajuato.

Eran alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando se encontraba la víctima en el interior del negocio y llegaron hombres con armas de fuego, quienes le dispararon en distintas ocasiones, para después huir en una motocicleta.

La víctima murió al interior de una finca, después de correr tras ser atacado

De acuerdo a testigos, el abogado salió corriendo de la tienda tras ser atacado, dirigiéndose a la calle 20 de noviembre, donde cayó en el interior de una finca.

Habitantes que presenciaron los hechos, llamaron a la Central de Emergencias para pedir apoyo a elementos de rescate, pues la víctima se encontraba inconsciente tirada en el pavimento.

Al lugar llegaron elementos de corporaciones de seguridad y rescate, quienes aseguraron la zona y acordonaron el área donde se encontraba el cuerpo del abogado, para que paramédicos pudieran revisarlo.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda, pero no detuvieron a nadie

Tras la inspección de los socorristas, solamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se retiraron del lugar, sin antes informar de lo sucedido a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Por lo que agentes de la FGE, llegaron a realizar las investigaciones pertinentes para comenzar con las indagatorias que ayuden a esclarecer el asesinato del abogado, de quien, hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad.

El cuerpo fue levantado por integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para ser trasladado a las instalaciones de un anfiteatro en Guanajuato, Capital, y así determinar las causas exactas de la muerte.

A pesar de implementarse un operativo de búsqueda, no se logró la detención de ninguna persona por parte de las autoridades.