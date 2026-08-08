Homicidios

Matan a Abogado en Una Tienda de Abarrotes de la Colonia Independencia en Silao

Un abogado fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de una tienda de abarrotes en calles de la colonia Independencia en Silao, Guanajuato; no hubo personas detenidas por los hechos.

Asesinan a Abogado Dentro de Una Tienda de Abarrotes en la Colonia Independencia de Silao, Guanajuato.Asesinan a Abogado Dentro de Una Tienda de Abarrotes en la Colonia Independencia de Silao, Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un abogado fue asesinado a balazos en Silao, Guanajuato, dentro de una tienda de abarrotes. Los atacantes huyeron en motocicleta y no hay detenidos por los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+