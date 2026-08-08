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Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 8 de Agosto del 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Se recomienda planificar el viaje con anticipación.Se recomienda planificar el viaje con anticipación. Foto: N+

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Cruces internacionales en Chihuahua: Paso del Norte y Córdova abiertos 24h. Tiempos de espera varían.

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