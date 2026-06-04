Resuelven Misterio Detrás de Rara Señal de Radio tras 20 Años: Estrellas Vampiro y sus Víctimas

Astrónomos resolvieron el misterio detrás extrañas señales de radio detectadas hace 20 años: son estrellas vampiro y sus víctimas

Estrella vampiro se come a su víctima, una enana rojaEstrella vampiro estaría detrás de extraña señal de radio captada desde hace 20 años. Foto: AFP

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¿Sabías que las estrellas vampiro existen? Después de dos décadas, se revela que las señales de radio de larga duración son causadas por estas estrellas y sus víctimas. Aprende más sobre este fenómeno.

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