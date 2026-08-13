Astronomía

Confirman Descubrimiento de una Estrella de Agujero Negro, un Nuevo Tipo de Objeto Astronómico

Científicos del MIT publicaron en ‘Nature’ el hallazgo de una nueva clase de objeto, una estrella con un agujero negro en su interior, con 100 mil millones de veces más energía que una estrella normal

Ilustración de estrella de agujero negroDescubren estrella de agujero negro, nueva clase de objeto astronómico. Foto: MIT

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una nueva clase de objeto astronómico: estrellas de agujero negro. Con un núcleo 100 mil veces más pesado que el Sol, estas estrellas podrían explicar los enigmáticos puntos rojos del universo primitivo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+