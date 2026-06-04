¿Einstein Vuelve a Tener la Razón? Agujeros Blancos Nacen de Agujeros Negros, según Estudio

Un nuevo estudio afirma que los agujeros blancos, un fenómeno que se desprende de las ideas de Albert Einstein pero no observado aún, podrían ser la evolución de ciertos agujeros negros

Agujero negro conectado a un agujero blanco¿Y si los agujeros blancos fueron la evolución de los agujeros negros? Foto: AFP

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Un nuevo estudio propone que los agujeros blancos, nunca antes observados, podrían surgir de agujeros negros. ¿Estamos ante una nueva revolución en la física? Conoce más sobre este fascinante hallazgo.

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