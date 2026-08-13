Asteroide Apophis Podría Golpear Basura Espacial cuando Pase Junto a la Tierra en 2029

En 2029, el asteroide Apophis pasará extremadamente cerca de la Tierra, a poco más de 30 mil kilómetros de distancia. El objeto del tamaño de la Torre Eiffel, más alto que cualquier edificio de la Ciudad de México, pasará a tan corta distancia que podría golpear nuestra basura espacial.

La Luna se ubica a una distancia mínima de 345 mil kilómetros; el asteroide Apophis estará diez veces más cerca.

Aunque se ha sugerido que podría golpear la Tierra, los cálculos actuales descartan un impacto de Apophis.

Apophis podrá ser visto a simple vista cuando pase junto a la Tierra en 2029.

El día en que podrás ver el asteroide Apophis a simple vista

Desde que fue descubierto en 2004, el asteroide 99942 Apophis ha despertado la curiosidad de los científicos y la preocupación del público. Su nombre honra a Apep (Apofis, en griego), el “dios del Caos” para los egipcios, representado por una serpiente gigantesca.

Aquel nombre poco halagüeño se debe a que los primeros cálculos sobre el asteroide arrojaron que podía impactar la Tierra. Aunque ahora sabemos que no hay, por el momento, ningún riesgo para la Tierra, los cálculos más recientes arrojan que 99942 Apophis pasará en extremo cerca del planeta.

Durante una conferencia reciente celebrada en la Universidad de Padua, en Italia, los astrónomos Michael Zeiler y Rick Fienberg señalaron que Apophis será visible a simple vista desde la Tierra durante su próximo acercamiento, el 13 de abril del 2029. Según sus cálculos, el 90% de la humanidad podrá ver el paso de este asteroide en el cielo.

Ilustración de Apophis al pasar junto a la Tierra. Foto: AFP

Apophis pasará apenas a 31 mil kilómetros por encima de nuestras cabezas, diez veces más cerca que la Luna en su momento de mayor cercanía al planeta.

El 13 de abril de 2029, el asteroide tendrá un brillo semejante al de una estrella mediana. Mientras que Polaris tiene una magnitud aparente de +2.14, Apophis tendrá ese día una magnitud aparente de +3.4.

La magnitud aparente va de números negativos a positivos y, mientras mayor es el número, menor es su visibilidad. En esta escala, Apophis tendrá un brillo superior al de algunos planetas.

Apophis pasará tan cerca que podría golpear la basura espacial

Aunque se ha descartado que el asteroide pueda impactar la Tierra, esto no significa que no haya ningún riesgo, al menos para él. Un nuevo estudio publicado en The Planetary Science Journal indica que Apophis pasará cerca de diversos objetos artificiales que orbitan nuestro planeta.

Según los astrofísicos Giulia Schettino y Alessandro Rossi, del Politécnico de Milán, el asteroide sí podría impactar, o más bien ser impactado, por los satélites geoestacionarios. Llamamos “geoestacionarios” a los satélites que orbitan la Tierra en un punto fijo a la altura del ecuador.

Estos objetos se ubican, en promedio, a 35 mil kilómetros sobre el nivel del mar, por lo que habría margen para un posible contacto. Al respecto, los científicos señalan que las posibilidades de un impacto entre Apophis y nuestros satélites son mínimas, pero no inexistentes:

“Sostenemos que, si bien la probabilidad de colisión es probablemente extremadamente baja, no cabe descartar por completo la posibilidad de una interacción”.

Los astrofísicos explican que un posible impacto podría modificar las condiciones de 99942 Apophis y dificultar en extremo las misiones contempladas para posar objetos en su superficie.

“Concretamente, un eventual impacto con restos espaciales abandonados podría alterar la dinámica de rotación del asteroide y comprometer el éxito de cualquier experimento planificado en su superficie, lo que pone de manifiesto la necesidad de realizar una caracterización exhaustiva de la población prevista para 2029”.

Cabe señalar que la Agencia Espacial Europea ya planea la misión RAMSES, para colocar una sonda sobre la superficie del asteroide y estudiar su composición. La nave podría posarse en Apophis un mes antes de su máximo acercamiento a la Tierra.