Astronomía

Asteroide Apophis Podría Golpear Basura Espacial cuando Pase Junto a la Tierra en 2029

En 2029, el asteroide Apophis pasará a 30 mil kilómetros de la Tierra, tan cerca que podría golpear la basura espacial

Asteroide Apophis cerca de satélitesApophis podría golpear nuestra basura espacial en 2029. Foto: Reuters
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