Accidentes

Camioneta Choca Coche y Termina Estampada en Tienda en Bulevar Zaragoza de cd. Juárez

Camioneta choca contra auto y se incrusta en negocio en el Bulevar Zaragoza y Pablo López, Juárez. La conductora no tenía seguro y fue arrestada.

Una conductora impactó otro vehículo en Ciudad Juárez y terminó contra una tiendaUna conductora impactó otro vehículo en Ciudad Juárez y terminó contra una tienda. Foto: N+

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Camioneta sin seguro se estrella en tienda tras chocar con auto en Bulevar Zaragoza. Conductora arrestada.

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