Camioneta Choca Coche y Termina Estampada en Tienda en Bulevar Zaragoza de cd. Juárez

Un accidente vial se registró sobre el bulevar Zaragoza, luego de que una mujer que circulaba a bordo de una camioneta plateada intentara ingresar a la calle Pablo López y chocara contra otro vehículo.

De acuerdo con la información proporcionada, la conductora circulaba de poniente a oriente cuando intentó realizar la maniobra, sin percatarse de la presencia de un auto gris que circulaba en sentido contrario.

La camioneta impactó la parte frontal izquierda del vehículo y, tras el choque, terminó proyectándose contra una tienda ubicada en el sector.

Conductora quedó bajo arresto tras el accidente

El percance provocó considerables daños materiales tanto en la camioneta como en el establecimiento, además del vehículo involucrado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas tras el accidente.

La conductora señalada como responsable no contaba con el seguro vehicular correspondiente, por lo que quedó bajo arresto mientras se determina su situación legal.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas del accidente.