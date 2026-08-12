Homicidios

Hallan a Mujer Sin Vida y con Signos de Violencia en el Libramiento de Ciudad Juárez

Elementos de la Guardia Nacional atendieron un reporte ciudadano en el kilómetro 10; la víctima presentaba huellas de violencia y ataduras.

La mujer fue localizada sin vida a un costado de la carretera PanamericanaLa mujer fue localizada sin vida a un costado de la carretera Panamericana. Foto: SSPM

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Una mujer fue encontrada sin vida y con signos de violencia en el kilómetro 10 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las autoridades investigan.

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