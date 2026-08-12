Hallan a Mujer Sin Vida y con Signos de Violencia en el Libramiento de Ciudad Juárez

Una mujer fue localizada sin vida a un costado de la carretera Panamericana, a la salida de Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de elementos de seguridad.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 10, cerca del cruce con el libramiento Santa Teresa, donde se recibió un reporte a través del número de emergencias 911 sobre un bulto.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de una mujer, quien se encontraba envuelta en cobijas y atada de pies y manos.

Autoridades investigan causas de muerte

Tras la confirmación del hallazgo, elementos de las corporaciones de seguridad aseguraron el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Al sitio también acudió una unidad del Servicio Médico Forense, cuyos elementos realizaron el traslado del cuerpo a sus instalaciones.

Las autoridades correspondientes trabajan determinar la identidad de la víctima y establecer las causas exactas de su muerte.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias en las que fue localizada.