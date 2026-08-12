Homicidios

Vinculan a Proceso a Hombre Acusado de Empujar y Causar Muerte de Adulto Mayor en Monterrey

Héctor Iván "N" fue vinculado a proceso por el delito de homicidio simple tras la muerte del señor Orlando de 65 años de edad en Monterrey

Héctor Iván "N" detenido por muerte de adulto mayorHéctor Iván "N", detenido por muerte de adulto mayor en Monterrey. Foto: Policía de Monterrey

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La Fiscalía de Nuevo León informa la vinculación a proceso de Héctor Iván 'N', acusado de causar la muerte de un adulto mayor en Monterrey.

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