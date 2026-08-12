Vinculan a Proceso a Hombre Acusado de Empujar y Causar Muerte de Adulto Mayor en Monterrey

Ya fue vinculado a proceso el hombre detenido e investigado por presuntamente haber ocasionado la muerte de un adulto mayor de 65 años de edad, tras empujarlo mientras caminaban sobre la banqueta de la avenida Ruiz Cortines, en la ciudad de Monterrey; así lo informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León este miércoles 12 de agosto.

Héctor Iván "N" de 34 años de edad fue vinculado a proceso por la muerte del señor Orlando, quien fue atropellado por un tráiler en la avenida Ruiz Cortines, a unos cuantos metros del cruce con la avenida Conchello, en Monterrey. Esto es lo que informó el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar sobre el caso:

En relación al sensible fallecimiento que hubo en la avenida Ruiz Cortines, me permito informarles que ya fue puesto a disposición del juez de control, Héctor Iván, el cual fue vinculado por el delito de homicidio simple y se encuentra en prisión preventiva

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público y actualmente se encuentra en prisión preventiva dentro de un centro penitenciario tras ser vinculado a proceso por el delito de homicidio simple. Cabe destacar que, las autoridades descartaron que sea una persona que vivía en situación de calle.