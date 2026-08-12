Pareja es Asesinada a Balazos por Presunto Ataque de Celos en Hermosillo, Sonora

Un ataque armado, ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la colonia Morelos, al surponiente de Hermosillo, dejó sin vida a Guadalupe y Daniel, ambos de 31 años, luego de que fueran agredidos con un arma de fuego.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:28 horas, en la calle Mineral El Batamote Final, donde al parecer la agresión habría derivado de un caso de celos, debido a que la expareja de la mujer habría llegado a su domicilio armado y disparado primero contra ella y luego contra el hombre que la acompañaba.

Las víctimas presuntamente estaban ingeriendo bebidas alcohólicas

Testigos señalaron a las autoridades que escucharon varias detonaciones, aunque no observaron a él o los responsables de la agresión; asimismo, señalaron que las víctimas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas desde casi las 10:00 de la noche del martes



Ambos resultaron lesionados por impactos de bala y recibieron los primeros auxilios de paramédicos de Cruz Roja y posteriormente trasladados a recibir atención especializada a un hospital, pero perdieron la vida al no superar las lesiones recibidas.