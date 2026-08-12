Seguridad

Pareja es Asesinada a Balazos por Presunto Ataque de Celos en Hermosillo, Sonora

Luego de presuntamente derivarse de una escena de celos, un sujeto asesinó a balazos a una pareja que aparentemente consumía bebidas alcohólicas en la colonia Morelos de Hermosillo, Sonora.

Pareja es Asesinada a Balazos por Presunto Ataque de Celos en Hermosillo, SonoraPareja es Asesinada a Balazos por Presunto Ataque de Celos en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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