Esto se Sabe Hasta Ahora del Triple Homicidio Familiar en Santa María del Río, SLP

Las tres personas localizadas sin vida esta semana en un inmueble de la calle Hidalgo, en Santa María del Río, eran los dos abuelos y el padre del hombre detenido por su presunta participación en los hechos, informó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

El interés económico, una de las principales líneas de investigación

De acuerdo con Gallardo Cardona, las víctimas habrían sido sedadas con clonazepam que presuntamente fue colocado en agua de limón. Posteriormente, el hombre habría trasladado y enterrado los cuerpos.

Las víctimas, identificadas como Elena Niño Celaya, de 79 años; Ignacio Montejano Rodríguez, de 79; e Ignacio Montejano Niño, de 55 años, habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 28 de julio.

Sus cuerpos fueron localizados esta semana como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, que también confirmó la detención de un familiar por su probable participación en los hechos.

El gobernador atribuyó el crimen a un presunto interés económico y señaló que el caso refleja la necesidad de fortalecer las acciones relacionadas con la prevención de conductas violentas y la atención de problemas de salud mental.

Gallardo Cardona indicó que el Gobierno estatal analiza reforzar las estrategias preventivas desde las escuelas y los servicios de salud.

Las investigaciones de la Fiscalía continúan para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, determinar la causa de muerte de las víctimas y definir la responsabilidad jurídica del detenido.