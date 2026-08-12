Seguridad

Esto se Sabe Hasta Ahora del Triple Homicidio Familiar en Santa María del Río, SLP

Nuevos detalles salen a la luz sobre el triple homicidio ocurrido en Santa María del Río. Las víctimas eran los abuelos y el padre del hombre detenido.

Patrimonio Familiar, la Nueva Línea Sobre el Triple Homicidio en Santa MaríaPatrimonio Familiar, la Nueva Línea Sobre el Triple Homicidio en Santa María. Foto: N+

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Triple homicidio en San Luis Potosí: el detenido, familiar de las víctimas, buscaba quedarse con el patrimonio. El gobernador destaca la urgencia de prevenir la violencia.

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Esto se Sabe Hasta Ahora del Triple Homicidio en Santa María del Río, San Luis Potosí