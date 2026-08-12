Lemus Advierte que Tlaquepaque y Tonalá Podrían Quedarse Sin Agua si No Pagan Adeudo con Siapa

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, advirtió que si los municipios de Tlaquepaque y Tonalá no regularizan los adeudos que mantienen con el Siapa, podrán correr el riesgo de que se les suspenda el servicio.

Lemus destacó que en los casos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, ya llegaron a acuerdos para cubrir sus pasivos y comenzar a pagar de manera regular su consumo de agua.

“Tlaquepaque ni Tonalá quieren pagar, no quieren llegar a acuerdos, no quieren pagar los adeudos, no quieren reconocer los pasivos pasados, oye, ellos dicen que no, pues yo pago lo de administración”, manifestó el gobernador.

Oficinas de administración también deberán pagar el adeudo con el Siapa

El mandatario estatal rechazó que Tlaquepaque y Tonalá limiten sus pagos únicamente a los adeudos generados durante los actuales periodos. Incluso recalcó que el Palacio de Gobierno, Casa Jalisco, los DIF Estatales y otras oficinas de la administración, también tendrán que pagar.

En el caso de la Universidad de Guadalajara, Lemus informó que las preparatorias y centros universitarios continuarán sin pagar el servicio, mientras que en las actividades productivas se instalarán medidores para determinar el consumo.