Sociedad

Lemus Advierte que Tlaquepaque y Tonalá Podrían Quedarse Sin Agua si No Pagan Adeudo con Siapa

El gobernador de Jalisco advirtió que si los municipios de Tlaquepaque y Tonalá no pagan el adeudo del Siapa, podrían quedarse sin el servicio de agua

SiapaEl gobernador de Jalisco advirtió que si Tonalá y Tlaquepaque no pagan el adeudo del Siapa, podrían quedarse sin agua. Foto: N+

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Tlaquepaque y Tonalá podrían quedarse sin agua si no pagan su deuda con Siapa, advierte el gobernador de Jalisco

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