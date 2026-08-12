Muere Alberto Lizárraga, Hijo de Don Cruz, Hermano de Germán y Pionero de la Banda Sinaloense

Alberto "Betón" Lizárraga, hijo del fundador de Banda El Recodo, don Cruz Lizárraga, y hermano del músico Germán Lizárraga, murió este miércoles 12 de agosto. La noticia fue confirmada por sus propios hermanos a través de redes sociales.

Así se confirmó su muerte

El fallecimiento fue anunciado por José Ángel Lizárraga y Germán Lizárraga, quienes compartieron mensajes de despedida en sus cuentas. José Ángel publicó un mensaje en el que agradeció el vínculo que tuvo con su hermano y expresó su fe en volver a encontrarse con él.

Germán Lizárraga, por su parte, replicó las condolencias enviadas por Estrellas de Sinaloa, la agrupación que él encabeza. La banda expresó su solidaridad con Germán y toda la familia por la pérdida de Alberto Lizárraga Lizárraga.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de "Betón".

Un golpe más para la familia Lizárraga

Esta pérdida llega apenas un mes después de que Germán Lizárraga enfrentara otro duelo: la muerte de su hija Yolanda. La familia Lizárraga, pilar de la música sinaloense a través del legado de Banda El Recodo, atraviesa un periodo difícil.

El lugar de 'Betón' en la música sinaloense

Alberto "Betón" Lizárraga fue exintegrante de Banda El Recodo, la agrupación fundada por su padre en 1938 y considerada una de las precursoras del género banda en México. Su nombre queda ligado a la historia de una de las dinastías musicales más influyentes de Sinaloa.