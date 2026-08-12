Entretenimiento

Muere Alberto Lizárraga, Hijo de Don Cruz, Hermano de Germán y Pionero de la Banda Sinaloense

Alberto "Betón" Lizárraga, hijo de don Cruz Lizárraga y hermano de Germán Lizárraga, murió este miércoles. Así lo confirmó su familia.

muere-beton-lizarraga-hijo-cruz-lizarraga-hermano-germanFoto: Cuartoscuro

Destacado

La música sinaloense pierde a Alberto 'Betón' Lizárraga, hijo del fundador de Banda El Recodo. Su familia confirma la noticia en redes sociales. Un momento difícil para los Lizárraga. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+