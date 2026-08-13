Seguridad

Detienen a Carlos 'N', Exdirector de Comunicación del Gobierno de Alito Moreno en Campeche

El exdirector de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche fue detenido el martes

Carlos Alberto N, exfuncionario de Campeche. Foto: Facebook @CARLOSMEDINAHDZCarlos Alberto N, exfuncionario de Campeche. Foto: Facebook @CARLOSMEDINAHDZ
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