Detienen a Carlos 'N', Exdirector de Comunicación del Gobierno de Alito Moreno en Campeche

Carlos Alberto "N", exdirector de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, fue detenido este martes 11 de agosto de 2026.

De acuerdo con su ficha de detención, Carlos Albert "N" fue detenido ayer por elementos de la Policía Ministerial en la colonia Barrio de Guadalupe, en Campeche.

Al momento de su detención, el exdirector de Comunicación del gobierno de Campeche vestía camisa tipo polo negra, pantalón caqui y zapatos negros, según el Registro Nacional de Detenciones.

El detenido quedó a disposición de un juez local dentro del Centro de Reinserción Social San Francisco Koben.

Ficha de detención del exfuncionario del gobierno de Campeche. Foto: SSPC

Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019.

Dejó el cargo antes de terminar su periodo de seis años porque pidió licencia para buscar la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).