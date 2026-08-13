Seguridad

Denuncian que Arrojan Escombro y Varillas a la Laguna del Chairel en Tampico

Denuncian el presunto arrojo de escombro y varillas hacia la Laguna del Chairel, en Tampico

Denuncian que Arrojan Escombro y Varillas a la Laguna del Chairel en TampicoDenuncian que Arrojan Escombro y Varillas a la Laguna del Chairel en Tampico. Foto: N+

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Denuncian que contratistas de CAPUFE arrojan escombro y varillas a la Laguna del Chairel.

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