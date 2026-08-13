Denuncian que Arrojan Escombro y Varillas a la Laguna del Chairel en Tampico

Denuncian una posible negligencia por parte de contratistas de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, al arrojar escombro y varillas directamente hacia la Laguna del Chairel, en Tampico.

Los contratistas realizan trabajos de reparación en el puente 4 del Libramiento Poniente, en el carril de norte a sur, donde parte del escombro generado por el retiro del pavimento estaría cayendo directamente hacia el cuerpo lagunario.

Difunden Video del Momento que Arrojan Escombro a Laguna del Chairel

A través de un video difundido en redes sociales, se observa el momento en que los residuos son arrojados hacia la laguna. Entre el material también se encuentran varillas, situación que representa un riesgo para las embarcaciones que navegan por esta zona, además de generar contaminación en el cuerpo de agua.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Captan Trabajadores Arrojando Supuesto Escombro a Laguna del Chairel en Tampico

Ante esta situación, una familia se acercó al lugar para retirar algunas de las varillas y evitar posibles accidentes. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un comunicado para informar si existe alguna irregularidad ambiental relacionada con estos trabajos.