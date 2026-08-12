Tigre de Bengala Blanco Asegurado en CDMX: Esto Pasará con la Cachorra Luego de Ser Rescatada

Una cría de tigre de Bengala blanco, de aproximadamente cuatro meses de edad, fue asegurada en la Ciudad de México

Las autoridades detectaron que era transportada en un vehículo particular sin que el conductor pudiera acreditar su procedencia legal ni contar con autorización para su traslado.

El aseguramiento ocurrió en la Central de Abasto de la CDMX, en la alcaldía Iztapalapa, tras una denuncia ciudadana que alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Encuentran Tigre de Bengala en Iztapalapa

De acuerdo con la información de la SSC CDMX, el hombre identificado como José Luis 'N' fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación jurídica.

¿Qué pasará con el tigre de bengala rescatada en CDMX?

La cachorra quedó bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, que posteriormente realizará la entrega del ejemplar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La autoridad ambiental será la encargada de determinar las condiciones de resguardo y el destino que tendrá la tigresa, conforme a los procedimientos establecidos para ejemplares de vida silvestre asegurados.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación para establecer la procedencia del animal y determinar si existieron irregularidades relacionadas con su posesión y traslado.

El tigre de Bengala es una especie protegida y su manejo, posesión, reproducción y traslado están sujetos a disposiciones legales en materia de vida silvestre.

El aseguramiento en Iztapalapa se realizó luego de una denuncia ciudadana, mientras que la investigación sobre el origen de la cachorra continuará a cargo de las autoridades correspondientes.

La SSC señaló que la atención a reportes ciudadanos forma parte de las acciones para detectar posibles delitos y proteger a los animales en la capital.

FBPT