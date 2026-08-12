Seguridad

Tigre de Bengala Blanco Asegurado en CDMX: Esto Pasará con la Cachorra Luego de Ser Rescatada

La FGR investiga la procedencia del ejemplar y la situación legal del detenido que la llevaba

La cachorra de tigre de Bengala blanco fue asegurada en Iztapalapa tras ser localizada dentro de un vehículo particular. Foto: SSC CDMXLa cachorra de tigre de Bengala blanco fue asegurada en Iztapalapa tras ser localizada dentro de un vehículo particular. Foto: SSC CDMX

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