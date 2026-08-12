Seguridad

Más de 6 Mil Casos de Maltrato Animal han Llegado a Refugios de Guadalajara en los Últimos Años

Los refugios de animales en la Zona Metropolitana de Guadalajara han recibido más de 6 mil 600 denuncias de maltrato animal

PerrosLos refugios de animales en la Zona Metropolitana de Guadalajara han atendido más de 6 mil 600 casos de maltrato animal. Foto: N+

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Más de 6 mil 600 casos de maltrato animal en Guadalajara. Refugios al límite, historias de machetazos y quemaduras

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