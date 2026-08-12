Se Registraron 2 Sismos en Diferentes Puntos de Sonora; No se Reportaron Personas Lesionadas

Dos sismos de magnitudes 3.3 y 3.4 se registraron el martes en distintos puntos de Sonora, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o afectaciones en infraestructura, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.



El primer movimiento telúrico ocurrió a las 4:36 de la tarde con duración de 56 segundos, de magnitud 3.3 y una profundidad de 9.8 kilómetros. El epicentro se ubicó a 63 kilómetros al sureste de San Luis Río Colorado.

Sismo de 3.4 de magnitud en Guaymas, Sonora

Posteriormente, a las 10:15 de la noche, se registró un segundo sismo de 51 segundos, esta vez de magnitud 3.4 y con una profundidad de 10.8 kilómetros. El epicentro fue localizado a 62 kilómetros al suroeste de Guaymas.



La autoridad estatal señaló que ninguno de los dos movimientos provocó personas lesionadas ni afectaciones, por lo que no fue necesario reportar daños derivados de estos eventos sísmicos en territorio sonorense, además de que recomendó mantenerse informado a través de canales oficiales.