Seguridad

Se Registraron 2 Sismos en Diferentes Puntos de Sonora; No se Reportaron Personas Lesionadas

Dos sismos de 3.3 y 3.4 de magnitud se registraron, sin reportar personas lesionadas, en San Luis Río Colorado y otro en el municipio de Guaymas, Sonora.

Se Registran 2 Sismos en Diferentes Puntos de Sonora; No se Reportaron Personas LesionadasSe Registran 2 Sismos en Diferentes Puntos de Sonora; No se Reportaron Personas Lesionadas. Foto: CEPC

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Sonora registra dos sismos, uno de 3.3 y otro de 3.4. No hay lesionados ni daños.

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